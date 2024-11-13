快訊

離譜阿兵哥！收假夾帶50顆喪屍煙彈進營區 檢憲擴大偵辦中

後台太硬？勞動部基層2月陳情查霸凌 次長約談分署長後突離職

投資型保單虧錢怎麼辦？該解約嗎？專家教你這樣判斷

聽新聞
0:00 / 0:00

公股金控子公司公公併可行性？財長強調有這些考量

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

立院財委會13日審查財政部及所屬歲入預算，財長莊翠雲列席備詢。立委又詢及財政部對於公股行庫間「公公併」的態度以及透過子公司合併可行性，莊翠雲重申，銀行以外子公司合併仍要視相關綜效、工會立場、股東及國家整體利益考量。

立委郭國文詢及，如果公股金控直接合併不可行，而透過子公司下層併購也是可考慮方式，對於何種方式財政部應該有態度出來。莊翠雲回應，就銀行以外子公司合併對於相關綜效、工會立場、股東、員工、客戶權益及國家整體利益都要做考量。

立委賴士葆亦關切透過公公併提升競爭力，莊翠雲強調，牽涉層面大，須考量組織文化、經營策略及經營強項等。賴士葆另詢問百分之百國營行庫員工待遇，臺灣金暨臺銀董事長凌忠嫄從彰銀到臺銀薪水剩三分之一，凌忠嫄表示，不論是金控集團或其子公司員工待遇和福利，均不如所有公股和民營金融機構。

臺銀 財政部 賴士葆

延伸閱讀

40億美元客機訂單如保護費 賴士葆：台海戰事有保護？

綠批蔣萬安擁豪宅住官舍…市府反擊別雙標 點名請這些人搬

讚韓國瑜發揮智慧 賴士葆：卓揆善意回應總預算就付委

賴清德稱中華民國是公約數 賴士葆：勿斷頭 要完整接受

相關新聞

影／8大公股銀行明年都調薪？6家確定調3趴

立法院財政委員會上午審查貨物稅條文修正草案等案，邀請財政部長莊翠雲及泛公股銀行董事長及總經理列席備詢。八大公股銀行董總針...

網路廣告實名制明年1月1日逐步啟動 立委：應全面上路

數發部長黃彥男今（13）日赴立法院備詢時指出，網路廣告實名制明年1月1日上路，不過，初期僅先適用高風險廣告客戶；立委質詢...

新台幣開盤貶1.5分 為32.44元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以32.44元開盤，貶1.5分

國泰金控挺進COP29 總座李長庚親赴第一線直擊國際氣候變遷趨勢

聯合國第29屆氣候峰會（COP29），11月11日在中亞亞塞拜然（Azerbaijan‎）迎來序幕。為接軌國際掌握最新氣...

公股整併難 「民民併」恐成唯一解

距離政府推動二次金改已過了廿年，台灣要能再找到金融整併的活力，寄望「公公併」或「公民併」恐怕很難，「民民併」恐成唯一出路...

二次金改20年…劉燈城：金融市場退步 應整併改善

二○○四年陳水扁政府推動二次金改，迄今已滿廿年，從金融產值、前五大銀行的市占、金融股價等指標來看，金融業的發展不比亞洲其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。