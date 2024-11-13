公股金控子公司公公併可行性？財長強調有這些考量

立院財委會13日審查財政部及所屬歲入預算，財長莊翠雲列席備詢。立委又詢及財政部對於公股行庫間「公公併」的態度以及透過子公司合併可行性，莊翠雲重申，銀行以外子公司合併仍要視相關綜效、工會立場、股東及國家整體利益考量。

立委郭國文詢及，如果公股金控直接合併不可行，而透過子公司下層併購也是可考慮方式，對於何種方式財政部應該有態度出來。莊翠雲回應，就銀行以外子公司合併對於相關綜效、工會立場、股東、員工、客戶權益及國家整體利益都要做考量。

立委賴士葆亦關切透過公公併提升競爭力，莊翠雲強調，牽涉層面大，須考量組織文化、經營策略及經營強項等。賴士葆另詢問百分之百國營行庫員工待遇，臺灣金暨臺銀董事長凌忠嫄從彰銀到臺銀薪水剩三分之一，凌忠嫄表示，不論是金控集團或其子公司員工待遇和福利，均不如所有公股和民營金融機構。