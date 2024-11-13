公司治理卓越成就 元大期獲櫃買中心肯定

元大期貨（6023）身為台灣期貨業領導品牌，深耕台灣期貨市場27年，力求營運績效的同時亦重視公司治理及風險管理，嚴格落實主管機關各項規範。元大期貨連續十屆在「公司治理評鑑前5%」，故榮獲櫃買中心「上櫃領航治理獎」之肯定，在825家上櫃公司僅有8家企業獲此殊榮，突顯其在企業治理與永續經營上的卓越成就，也鞏固了其在業界的領導地位。適逢櫃買中心30周年，頒獎典禮以輕鬆愉快的茶會形式進行，整體依然充滿隆重氛圍，象徵對參與企業長期努力的高度肯定。

作為資本市場的重要支柱，櫃買中心秉持打造「永續性證券交易所」使命，在2022年依據ISO 14064-1:2018進行溫室氣體盤查，由第三方機構進行確信作業，旨在全面掌握碳排放情形，設立具體減碳目標，並於同年成立「永續發展委員會」，負責統籌推動永續策略，在未來逐步擴展溫室氣體排放的盤查範疇，朝向更高標準的淨零轉型邁進。

元大期貨積極響應櫃買中心的永續發展倡議，推升營運績效持續成長的同時，亦高度重視企業永續發展之推動，在環境、社會、公司治理（ESG）等領域皆為國內期貨商標竿企業。元大期貨為首家推出永續報告書之期貨商，各項表現皆獲得主管機關高度肯定，已連續十年獲證交所頒發公司治理評鑑「排名前百分之五」，並領先業界執行碳盤查計畫，自2015年起接續取得ISO 14064-1溫室氣體盤查系統、ISO 14001環境管理系統之驗證，並於2021年導入ISO 20400永續採購指南及ISO 14046水足跡盤查，把關環境管理作業。

元大期貨選擇位於中部都會中心的台中自由路上設立「綠電分公司」，讓客戶一站辦理期貨、證券與銀行多元投資理財業務，更於2023年底完成所有營業據點以「商辦綠電」模式替代部分能源，建構企業對抗氣候變遷等議題之管理模式；元大期貨將環保與永續理念融入公司經營決策，持續推廣綠色金融產品，減少碳排放，並透過多元化的社會公益活動，帶動永續發展的正向影響力。公司在企業治理的高效運作下，逐步邁向符合國際標準的永續發展目標，期待在未來與櫃買中心攜手，為資本市場創造更大的社會價值，持續朝「永續交易商」目標邁進。