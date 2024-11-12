二次金改看金融整併／陳慧遊：變大也得要有好的經營團隊

二次金改迄今20年，面對台灣金融市場整併不足，該如何向前推動整併？金融總會副理事長，也是目前代理理事長的壽險公會理事長陳慧遊認為，推動整併有其必要，但重點在於，整併之後要有好的經營團隊，在金融機構規模變大之後，才能提升經營效率，否則光是大也沒有用。

陳慧遊對金控合併的綜效則指出，金控對金控的合併，倘若能透過不同子公司的強弱互補，將可望使合併之後的金控有更多獲利引擎，也會使金控運作更加穩健因應景氣循環。

談到法規的鬆綁，陳慧遊則認為，比起用鬆綁這個字眼，只有鬆跟緊的差別，他認為，主管機關在規定上的「調適」和「與時俱進」，才是最重要的；他進而指出，金融業在政府的稅收，或是社會安全，都扮演著越來越重要的角色，因此，不論是政府推動亞洲資產管理公司，或是台灣金融業要走出海外打國際盃，都必須靠跨部會之間的攜手合作。

他進而舉例，像央行、財政部、金管會這三大部分，此時就應該攜手並進，因為世界已經在變了，各部會不能用舊思維、本位主義來思考稅制、外匯管制這些政策，要通力合作，這樣才能讓金融業壯大，作為政府更大的後盾。

對於監理機關的「把關者」角色，陳慧遊也強調，政府各部門當然要以專業來把關，但也應讓金融業者有協商的餘地，否則就是把路堵死，民間等於無法向政府部門溝通。

對於合意與非合意併購，陳慧遊則分析，合意併購的爭議一般而言會少於非合意，因此也較為主管機關所樂見，不過他認為，仍應該要有非合意併購存在的空間，因此未來主管機關如何修法，兼顧合意與非合意併購都有進行的空間，也將是重點。