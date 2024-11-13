公股整併難 「民民併」恐成唯一解

距離政府推動二次金改已過了廿年，台灣要能再找到金融整併的活力，寄望「公公併」或「公民併」恐怕很難，「民民併」恐成唯一出路。財政部前部長、政大國際金融管理學院院長蘇建榮，身兼銀行公會理事長的兆豐金控董事長董瑞斌都說，考量員工的意願和文化的整合，推動公股進入金融整併戰場難度極高。

董瑞斌說，在公股體系，不論是金控對金控或金控對銀行的整併都不可能，工會反彈和文化整合都是問題。

蘇建榮則說，金融市場透過整併追求亞太級的大型銀行，是可以期待的目標，但比起民民併，公公併的難度大得多，因為推動公公併，文化整合及員工意願、工會反彈都是障礙。

董瑞斌直言，在現實氛圍下，公民併不論誰併誰，都不可能，若公股併民營，就價格再划算，也會動輒被扣上「圖利」罪名；至於民併公更會被扣上「賤賣國產」的帽子，因此過去廿年不斷試驗都未成功，公股若要整併，務實作法是推動公股金控之間小型子公司的整合，且保障不會裁員。

蘇建榮指出，公股機構有其政策任務，和一般民營機構很不一樣，此外，公股和民營的文化更不相同，因此很難融合，也構成未來綜效發揮的挑戰，他認為文化的融合是綜效發揮的重要前提。

而在未來金融市場推動整併上，除了規模變大，另外如風險承擔能力、跨足國際市場能是會否真能因此更強，也是要考量的重點。

財政部官員回應，對於公股整併，只要行庫之間有共識都樂見其成，這些共識也包括員工的權益，還有合併之後的綜效，另外程序也必須要符合公開公正透明的原則。

金管會表示，支持優良整併的立場並沒有改變，且正研擬把法規訂定得更明確以回應國內金融整併的需求。