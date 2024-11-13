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熱錢瘋狂匯出…台幣連二黑 下探32.5關

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
熱錢12日股匯兩頭撤，外資大賣台股476億元、加權指數大跌547點收市，拖累新台幣匯率終場重貶1.74角，收32.425元。 聯合報系資料照
熱錢12日股匯兩頭撤，外資大賣台股476億元、加權指數大跌547點收市，拖累新台幣匯率終場重貶1.74角，收32.425元。 聯合報系資料照

熱錢昨（12）日股匯兩頭撤，外資大賣台股476億元、加權指數大跌547點收市，拖累新台幣匯率終場重貶1.74角，收32.425元，連兩貶並為三個月低點。中央銀行統計顯示，新台幣匯率連兩天貶值，合計重挫3.1角，本周將有進一步測試32.5元關卡的機會。

川普勝選效應持續發酵，國際美元強勢無法擋，亞洲貨幣全數倒地。匯銀主管透露，熱錢昨天大舉匯出逾13億美元，央行為避免市場過度貶值而進場拋匯調節，匯市交投熱翻天，一天就爆出26.715億美元的成交巨量。

匯銀主管說，「熱錢如海嘯般瘋狂匯出」，促使新台幣匯率昨天一度重貶2.13角、最低跌至32.464元，距離32.5元關卡僅半步之遙；為避免匯市過度傾斜，央行盤中不斷拋匯阻貶，新台幣匯率貶值金額縮至1.74角後報收。

昨日主要貨幣對美元升貶幅
昨日主要貨幣對美元升貶幅

央行統計顯示，美元指數昨天狂漲0.47%，非美貨幣走勢疲軟，台灣主要貿易對手國貨幣韓元、人民幣、新台幣與星元匯率最為弱勢、貶幅均超過0.5%。

數據顯示，韓元匯率昨天重貶0.85%，淪為「最弱亞幣」，人民幣匯率下挫0.61%，新台幣匯率貶幅0.54%，貶勢大於星元的0.5%、日圓的0.12%。

匯銀主管指出，儘管川普尚未正式就任，「川普交易」仍持續在國際金融市場發威，導致主要亞幣欲振乏力；估計短期內，新台幣匯率將維持32.2元至32.5元區間偏弱整理，不排除近日有可能貶破32.5元關卡。

匯銀主管分析，即使聯準會9月啟動降息循環，美元走勢仍持堅。今年以來美元指數累計上漲4.36%，非美貨幣走勢全盤皆墨；其中，韓元匯率累計貶幅8.45%，超過日圓匯率貶幅8.07%，新台幣匯率也貶5.21%，超前人民幣貶幅1.96%，以及星元匯率的1.39%。

台幣匯率 新台幣

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