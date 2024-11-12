董瑞斌看金融整併 先好才能長大 雙引擎未必優於單引擎

對於金融整併的推動，兆豐金控董事長兼銀行公會理事長董瑞斌指出，必須「先好才能長大」，否則「壞的變大了，還是壞」；他指出，規模大，但沒有好的ROA、ROE，等於「大而無當」。

董瑞斌也認為，整併不見得要用金控架構來推動，他並舉例1998年的花旗併旅行家保險，但不到4年就因為保險利差太小而拆夥，和前年花旗銀行賣掉消金業務給星展銀行為例指出，這顯示跨國銀行的營運並非以規模大小為唯一重點，關鍵仍在於營運效率是否合乎要求。

董瑞斌表示，目前市場上願意合意併購的金控大股東太少，另一方面現在非合意併購的條件太多，也會成為推動整併的障礙；他也主張，政府在訂定整併規則上，應該要兼顧合意與非合意併購，後者是淘汰不良經營者的重要方式，否則也會影響金融市場資源的分配效益。

董瑞斌語重心長的指出，合併不見得都會走向美滿的結局，像當年花旗併旅行家保險僅四年就拆夥，就是「因了解而分開」；此外他也指出，金融整併不見得非得金控對金控，而且金控旗下包山包海什麼子公司都有也未必就好，其中他特別舉民營玉山金控為例指出，玉山金控可說銀行獨大，但交出的獲利成績並不遜於公股體系的金控，而當年玉山金旗下有投信和票券子公司，但後選擇賣出投信、把票券併入銀行，就是非常有效益的「瘦身」，從玉山金的績效可見當初的決定是對的，玉山金獲利比許多旗下有眾多子公司的金控還要來得好。

董瑞斌分析，一家金控的經營，如何發揮通路價值也是重點，但往往金控集團旗下有人壽子公司，銀行就只能上架自家金控人壽的商品，反而旗下沒有人壽子公司的金控，其銀行通路能全面提供最優級別的商品給客戶，可見得，金控並非子公司「越多越好」，能發揮出最大的經營效益，這才是重點；在他看來，雙引擎未必就比單引擎好，而且金控旗下眾多子公司，若不能發展出有力的第二引擎，反而成為金控的包袱。