中信銀行贊助世界12強大賽

挑戰棒球列強，中華隊征戰台北大巨蛋。中國信託銀行贊助「2024年世界12強棒球錦標賽B組預賽」，自今（13）日至18日於台北大巨蛋及台北天母棒球場舉辦，中華隊將在台北大巨蛋迎戰韓國隊、多明尼加隊、日本隊、澳洲隊及古巴隊。

甫奪下中華職棒35年年度總冠軍的中信兄弟棒球隊共八位教練及球員披上戰袍，攜手隊友與世界棒球強權爭霸，為中華隊爭取晉級日本東京巨蛋超級循環賽兩席資格。

「世界棒球12強賽」賽前記者會昨（12）日於台北福華飯店舉辦，中華隊、韓國隊、多明尼加隊及古巴隊等各隊教練、選手代表出席，世界棒壘球總會（WBSC）會長Riccardo Fraccari、教育部體育署署長鄭世忠、台北市副秘書長游適銘、中華民國棒球協會理事長辜仲諒、中信銀副董詹庭禎一同在本壘板上簽名，象徵力挺中華隊「守護本壘」，不讓對手越雷池一步。

中華棒協理事長辜仲諒指出，台灣已連續三屆承辦分組預賽，說明中華棒協一直是WBSC最佳合作夥伴，更證明臺灣棒球實力名列世界前段班。

兩個月前（9月8日）的U18亞洲青棒錦標賽，中華隊睽違17年後再度拿下冠軍，加上各級棒球賽事的積分，目前台灣棒球世界排名與墨西哥並列第二，僅次於日本，希望大家繼續努力，上下一心、團結合作，為國家爭取最高榮譽，順利挺進日本東京複賽。

「世界棒球12強賽」是台北大巨蛋啟用以來所舉辦的最高層級國際棒球賽事，中華隊陣容中共有五名球員來自中華職棒35年年度總冠軍中信兄弟，包含被稱為「巨蛋王」的中華職棒總冠軍賽MVP曾頌恩、游擊金手套五連霸得主江坤宇及黃金拍檔岳東華，投手則有吳俊偉及黃恩賜，另有王建民、彭政閔以及陳江和加入教練團。

中信兄弟今年球季上下一心、發揮韌性奪冠，期待延續中華職棒封王氣勢及展現奮戰不懈的精神，繳出優異戰績。