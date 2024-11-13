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黃泓智、詹芳書 接保發董總

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導

保險事業發展中心新任董事長將由政治大學風險管理與保險學系特聘教授黃泓智，總經理則是東吳大學財務工程與精算數學系教授兼教務長詹芳書出任，該消息已獲黃泓智證實，並表示目前正在跑學校程序；據了解，詹芳書也已同意，預計在本學期結束後，明年1月上任。

黃泓智表示，預計兩周內上任，最主要是要看學校的程序何時跑完。據了解，保發中心預計22日左右舉行董事會，推舉黃泓智出任董事長。

新任總經理詹芳書目前為東吳大學教務長，據了解，目前詹芳書要等到本學期結束才能上任，預計是明年1月，目前由保發中心現任總座葉爾康繼續擔綱。

今年56歲的黃泓智，畢業於英國赫里奧特-瓦特大學（Heriot-Watt University） 精算數學博士，現職是政治大學風險管理與保險學系教授、金融保險商品創新研究社群副主任，專長是保險精算、退休金、資產負債管理。

他的經歷也很豐富，曾任金管會人身保險商品審查委員、公務人員退休撫卹基金管理委員會顧問、台灣郵政公司風險管理委員會諮詢委員、傅爾布萊特學者等職。

保險 東吳大學 退休金

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