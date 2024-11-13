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金管會看合併案 新新併要先取得勞資共識

經濟日報／ 記者楊筱筠廖珮君戴玉翔／台北報導
新光金控與台新金控合併案，還沒送到金管會。 聯合報系資料照
新光金控與台新金控合併案，還沒送到金管會。 聯合報系資料照

新光金控（2888）與台新金控合併案，還沒送到金管會。金管會昨（12）日表示，截至昨日下午前，尚未收到兩家金控合併案送件，法規上雖然並未禁止先送後補，但金管會仍語帶保留暗示，希望兩家金控先取得勞資共識後再送件，否則一定會要求對此補件。

新光金與台新金控合併案，引發新光金員工求自保，希望比照富邦金合併日盛金模式，成立工會與台新金協商，新光銀工會9月先成立，凸顯新光銀員工更憂心併入台新銀後的工作生計。

新光銀行工會理事長李孟庭昨日受訪時透露，7日於新光摩天大樓首度召開三方（新光金、台新金、新光銀工會）籌備會議，主要內容為訂定未來協商會議的規則，包含主席、與會人數、開會時程、地點等，並確定於11月底召開第一次正式協商會議。李孟庭強調，「一定會將員工安置計畫談妥，做好工會的責任。」

金管會銀行局昨日表示，尚未收到「新新併」合併案，銀行局並重申，依照金融機構合併案，需要兩家預計要合併的金控一起向金管會申請許可，金管會也會檢視送件資料，如果少了哪一些文件，一定會要求補件，如果要先送件再補件，意義不大。

台新金控 新光金控 金管會

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