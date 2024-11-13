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六大壽險新契約保費向上

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
六大壽險公司業績穩定回溫。 聯合報系資料照
六大壽險公司業績穩定回溫。 聯合報系資料照

六大壽險公司業績穩定回溫，今年前十月新契約保費合計為3,879億元，較去年同期成長5.5%；壽險業高層估計，今年前十月，整體壽險業界新契約保費可望突破6,500億元大關，年增率上看14%。

根據各公司統計，六大壽險今年10月新契約保費合計為415.2億元，高於前一個月的376.6億元；六大壽險前十月新契約保費為3,879億元，較去年同期的3,677億元，增加5.5%。

六大壽險新契約保費概況
六大壽險新契約保費概況

其中，壽險龍頭國泰人壽10月新契約保費151.4億元居冠。相較於9月及去年同期，10月新契約保費分別成長27%及12%。今年前十月，國壽新契約保費1,038.5億元，為唯一破千億元的壽險公司。國壽表示，10月除美元傳統理財保單月成長62%外，各類投資型商品皆有明顯成長。

富邦人壽10月新契約保費85.8億元，年增5%，前十月累計新契約保費為928.3億元，較去年同期成長14.5%。富邦人壽商品策略持續轉向以分期繳及保障型商品為主，前十月個人健康及傷害險較去年同期成長69%。

南山人壽10月新契約保費50.7億元，較去年同期大增24.8%，並以高保障型商品、投資型年金商品、利變壽險商品為銷售主力；今年前十月南山人壽累計新契約保費為628.2億元，年增21%。

台灣人壽10月新契約保費52.3億元，前十月新契約保費413.6億元，年增7.3%；凱基人壽10月新契約保費48.7億元，較去年同期暴增57%，前十月累計新契約保費479.7億元，年增7.8%；新光人壽10月新契約保費26.3億元，年增66.2%，累計新契約保費390.7億元，年增22.7%。

保費 壽險公司

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