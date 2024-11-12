二次金改已有20年 劉燈城：金融市場仍有六大問題 新新併是整併好起點

2004年由扁政府推動的二次金改政策，迄今已有20年光景，在這20年間，國內外金融市場都出現劇烈變化，不過包括金融產值、前五大銀行的市占、金融股價等相關指標，和亞洲其他國家相較則出現退步，對此，在二次金改時，以財政部國庫署長身份站在第一線親自執行金融整併政策，可說是重要靈魂人物的財政部前次長、並擔任過台灣金、合庫金、華南金等多家大型公股金控董事長的劉燈城，在接受本報訪問時深入剖析他的觀察，他指出，若從大指標來衡量，台灣近20年來的金融市場的確出現退步現象，有待金融整併的推動來改善。

他以近期台新與新光兩家金控整併為例指出，這是事隔多年台灣首次的金控公司間合意併購，透過市場機制來解決「Overbanking」的問題，將成為台灣金融整併作為一個好的起點，並為台灣金融產業發展帶來正面影響。

劉燈城觀察到的六大現象，包括：1. 台灣前五大銀行市占率不增反減：2004年我國前五大銀行資產市占率為37.05%，2024年6月底不增反減，下降至35.35%，遠低於新加坡92.2%、香港73.3%、日本63.6%、南韓88.0%、及美國49.7%，他認為，這代表我國銀行規模相對較小，並沒有出現國際性大型銀行。

2. 前五大銀行中公股銀行家數減少：2004年，資產前五大銀行全數均為公股銀，包括台銀、合庫銀、土銀、一銀、華銀，但到了2024年6月底，前五大銀行中公股銀僅剩台銀、合庫、一銀3家，其餘2家為民營銀行，包括中信銀排名第2、國泰世華銀排名第5。

3. 公股銀行市占率大幅下滑：2004年公股銀市占率高達60.46%，及至2024年6月，八大公股銀市占率僅餘46%，若加計其他農業金庫、輸銀、高雄銀等其他公股銀行，也僅48.2%未過半。

4. 金融業產值比重下降：2004年金融及保險業生產毛額占我國GDP比重為7.47%，2023年下降為6.47%，更遠低於新加坡的14%。

5. 銀行業ROA、ROE不高：以2004年及2023國銀的資產報酬率(ROA)與淨值報酬率(ROE)來看，2004年分別為0.63%與10.3%，2023年則分別為0.73%與10.4%，成長幅度有限，與國際上普遍認為好的銀行獲利ROA須達1%以上已顯示國銀獲利能力不足。

6. 金融業股價漲幅有限：相較於電子類股例如台積電，金融股股價不論是大多數的公股或民營金控、銀行，漲幅相對有限，相較於三商銀股價於80年代甚至曾高達上千元台幣，如今實在是二樣情。

劉燈城指出，之所以出現上述的六大現象，關鍵問題出在金融市場在這20年間整併不足，像銀行仍太擁擠，本土銀行仍多達38家，獲利不高，競爭力不足，尤其在國內產業邁向國際化的進程中，卻連一家區域級規模的銀行都沒有，可以伴隨台灣產業進軍國際。對於目前金融股價相對偏低，劉燈城解讀，這代表市場對於我國金融業的競爭力與前景評價不如高科技電子業。

劉燈城感慨，這20年來由於金融市場缺乏有力的整併，使金融商品同質性過高，欠缺大型金融機構進入國際舞台競爭，導致國際化、創新化、多元化不足而使金融產業幾乎沒有進步。回顧推動「二次金改」的經驗，劉燈城的心得是，重大的改革往往有一定的複雜度，尤其金融改革屬於結構性、基礎性改革，加上金融事業的資本龐大，公民營企業合併更涉及定價、換股比率、員工權益、經營權移轉等問題，需要相當時間的規劃、溝通取得共識，才能奏捷，但他對此強調，即使困難很多，政府仍應積極創造誘因鼓勵業者進行合併。