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擬赴中國金檢卡關 金管會：持續溝通

中央社／ 台北12日電

走過疫情，金管會原訂今年赴中國市場金檢國銀分行，為睽違逾4年後再赴中國市場金檢，備受外界矚目。不過據透露，金管會循程序洽中國金融監督管理總局，對方回應「暫緩辦理」，今年確定無法成行，金管會官員表示，只能持續溝通。

揮別COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，金管會恢復海外實地金檢規劃，原先金管會預計向陸委會報備及與中國金融主管機關溝通後，於今年前往中國金檢本國銀行分行，但銀行圈近日傳出，金管會至今並未派員赴中國市場金檢國銀分行。

依國際監理慣例，金檢必須先知會當地主管機關，據了解，金管會今年3月間向中國國家金融監督管理總局詢問金檢事宜，後續中方對此回覆，「暫緩辦理」。

金管會原先規劃今年對國銀中國分行辦理實地金檢，檢視總行是否落實對分行監督管理、財務業務情形、風控及內控有效性，但在收到中國金融主管機關回覆後，金管會今年已確定不會有赴中國金檢計畫。

根據金管會統計，截至今年8月底止，金融三業對中國曝險總額為新台幣1兆38.09億元，年減1423.77億元，減幅達12.42%。不過，金融三業中，以本國銀行對中國曝險占比達92%為最大宗，保險業曝險占6.62%、證券期貨投信投顧業曝險更僅占1.37%。

金管會

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