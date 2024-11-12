快訊

身分曝光！與陳時中並肩走出餐敘現場 「斜肩美女醫師」原來是她

跟宋再臨約吃飯 好友赴約卻成目擊者「只見到冰冷遺體」…警方透露遺願

12強賽／韓媒記者會後怨聲多…提練球時小孩場邊嬉戲 棒協澄清還原時間軸

聽新聞
0:00 / 0:00

熱錢殺聲震天…川普交易發威 匯銀：不排除新台幣近日貶破32.5元關卡

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
熱錢12日殺聲震天、股匯兩頭撤；外資大賣台股逾470億元、台股終場大跌逾500點，拖累新台幣匯率終場重貶1.74角，收32.425元，連兩貶並為三個月新低。路透
熱錢12日殺聲震天、股匯兩頭撤；外資大賣台股逾470億元、台股終場大跌逾500點，拖累新台幣匯率終場重貶1.74角，收32.425元，連兩貶並為三個月新低。路透

熱錢12日殺聲震天、股匯兩頭撤；外資大賣台股逾470億元、台股終場大跌逾500點，拖累新台幣匯率終場重貶1.74角，收32.425元，連兩貶並為三個月新低；中央銀行統計顯示，新台幣匯率連兩天貶值，合計重挫3.1角，本周將有進一步測試32.5元關卡的機會。

美國前總統川普勝選效應持續發酵，國際美元強勢無法擋，亞洲貨幣全數倒地。匯銀主管透露，熱錢大舉匯出逾13億美元，央行為避免市場過度貶值而進場拋匯調節，匯市交投熱翻天，一天就爆出26.715億美元的成交巨量。

匯銀主管說，「熱錢如海嘯般瘋狂匯出」，促使新台幣匯率今天一度重貶2.13角、最低跌至32.464元，距離32.5元關卡僅半步之遙；為避免匯市過度傾斜，央行盤中不斷拋匯阻貶，令新台幣匯率貶值金額縮至1.74角後報收。

央行統計顯示，美元指數今天狂漲0.47%，非美貨幣走勢疲軟，台灣主要貿易對手國貨幣韓元、人民幣、新台幣與星元匯率最為弱勢、貶幅均超過0.5%。

數據指出，韓元匯率今天重貶0.85%，淪為「最弱亞幣」，人民幣匯率下挫0.61%，新台幣匯率貶幅0.54%，領先星元的0.5%與日圓的0.12%。

匯銀主管指出，儘管川普尚未正式就任，但「川普交易」仍持續在國際金融市場發威，導致主要亞幣欲振乏力；估計短期內，新台幣匯率將維持32.2~32.5元區間偏弱整理，甚至不排除近日就有貶破32.5元關卡的機會。

匯銀主管還說，即使聯準會9月啟動降息循環，美元走勢仍持堅；今年以來美元指數累計上漲4.36%，非美貨幣走勢全盤皆墨；其中，韓元匯率累計貶幅8.45%，超前日圓匯率貶幅8.07%，新台幣匯率也貶值5.21%，超前人民幣貶幅1.96%，以及星元匯率的1.39%。

台幣匯率 台股 川普 新台幣 熱錢

延伸閱讀

川普明年重返白宮 學者：出口商快繫好安全帶、讓台美變利益共同體

市場憂心川普回鍋中美貿易戰再起 亞股多收跌

川普最新閣員！南達科他州長將任國土安全部長 曾親手殺狗挨轟

憂川普2.0關稅大棒？加礦業老闆：中國不怕 仍有牌可打

相關新聞

新新併拚農曆年前送件！11月底召開第一次正式協商會議

台新金（2887）與新光金（2888）能否順利推進合併案，受金融市場高度矚目，據了解，兩家金控力拚在明年農曆年前完成送件...

新新併是否已送件？ 金管會今日給答案

外界矚目新新併是否已送件？對此金管會今日出面給最新答案，台新金、新光金兩家金控的確尚未送件，至於是否能「先送後補」？銀行...

熱錢殺聲震天…川普交易發威 匯銀：不排除新台幣近日貶破32.5元關卡

熱錢12日殺聲震天、股匯兩頭撤；外資大賣台股逾470億元、台股終場大跌逾500點，拖累新台幣匯率終場重貶1.74角，收3...

股匯雙殺 新台幣爆量重貶1.74角收32.425元

台股今天殺聲隆隆大跌近550點，美元走強下，新台幣受到拖累，新台幣兌美元今天收盤收32.425元，重貶1.74角，連2貶...

揭5大風險 金管會呼籲消費者勿購買境外地下保單

民眾因為IG等社群媒體的推薦而誤買境外保單，金管會今日再度出面提醒消費者不要購買未經主管機關核准的境外保險商品，金管會提...

四因素加持 9月中小企放款大增885億、創近十年單月新高

金管會最新統計顯示，由於9月中小企業放款一口氣大增885億，創下近十年來單月最高成長紀錄，使9月底全體國銀的中小企業放款...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。