新新併拚農曆年前送件！11月底召開第一次正式協商會議

台新金（2887）與新光金（2888）能否順利推進合併案，受金融市場高度矚目，據了解，兩家金控力拚在明年農曆年前完成送件金管會，如今最大關卡便是「員工安置計畫」能否盡快協商完成。對此，新光銀行工會理事長李孟庭12日受訪時透露工會最新進度與時程表，並強調，「一定會將員工安置計畫談妥，做好工會的責任」。

據了解，新光銀約有3,800名員工，為確保員工權益，新光銀行工會於今年9月19日正式成立，成立迄今，已有約3,100名員工申請加入新光銀行工會，占新光銀行總員額逾8成。

新光銀行工會理事長李孟庭透露，11月7日於新光摩天大樓首度召開三方（新光金、台新金、新光銀工會）籌備會議，主要內容為訂定未來協商會議的規則，包含主席、與會人數、開會時程、地點等，並確定於11月底召開第一次正式協商會議。

李孟庭說，而新光銀工會預計將於下周一至三於全台據點舉行會員代表選舉，預計選出33位代表，選舉完成後會盡快召開會員代表大會，決議出5~10位的協商代表，之後便可正式開始協商。但到月底正式協商會議召開之前，工會會與兩家金控有1~2次的交流會議。

李孟庭也透露，由於合併造成員工內心不安，新光銀總經理李正國及多位高層近期也於全台展開員工溝通會議，從高階一級主管、中階主管至基層員工進行面對面溝通。員工也當面提出許多問題，包含年資是否承認，組織結構如何調整，職等如何對照，各項制度、獎金、薪資、福利能否一致，分行如何整併等，都是員工關心的議題。

李孟庭也坦言，「目前安排的協商頻率確實是到明年農曆年前，但這不是一件容易的事，仍需大家共同努力。一定會將員工安置計畫談妥，做好工會的責任」。