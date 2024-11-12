在IG介紹境外保單？ 金管會示警：非法招攬最重被關三年

金管會保險局副局長陳清源說，近期有民眾來函詢問，在IG上碰到理財人員宣稱要介紹好的投資管道，結果是境外保單。他示警，招攬或銷售者都可能觸法。

陳清源說，依規定，在台非法銷售、代理、或招攬地下或境外保單，可處3年以下有期徒刑併科300萬以上、2,000萬元以下罰金。

換言之，在台招攬境外保單者，恐有刑責；民眾買地下保單有五大風險，包括爭議求助無門、資訊不對稱、法律保護不足、被詐騙，及死亡保險金要計入遺產稅，也無法做為所得稅的列舉扣除額。

金管會觀察，近期有透過社群媒體、網路，以資產管理或財務顧問公司等各種名義，推介招攬未經金管會核准的境外保險商品，金管會提醒民眾切勿購買，以確保自身權益。

陳清源說，過去平均每個月都有接獲1~2件境外保單的詢問，金管會都會跟民眾說明購買境外保單的權利義務，及招攬或銷售的刑事責任。

金管會指出，銷售境外保單的公司，多是未經金管會許可設立的外國保險公司，發行的保單也是沒有經過金管會審查通過的，民眾如果貿然購買，可能會面臨5大風險。