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在IG介紹境外保單？ 金管會示警：非法招攬最重被關三年

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會保險局副局長陳清源說，近期有民眾來函詢問，在IG上碰到理財人員宣稱要介紹好的投資管道，結果是境外保單。他示警，招攬或銷售者都可能觸法。

陳清源說，依規定，在台非法銷售、代理、或招攬地下或境外保單，可處3年以下有期徒刑併科300萬以上、2,000萬元以下罰金。

換言之，在台招攬境外保單者，恐有刑責；民眾買地下保單有五大風險，包括爭議求助無門、資訊不對稱、法律保護不足、被詐騙，及死亡保險金要計入遺產稅，也無法做為所得稅的列舉扣除額。

金管會觀察，近期有透過社群媒體、網路，以資產管理或財務顧問公司等各種名義，推介招攬未經金管會核准的境外保險商品，金管會提醒民眾切勿購買，以確保自身權益。

陳清源說，過去平均每個月都有接獲1~2件境外保單的詢問，金管會都會跟民眾說明購買境外保單的權利義務，及招攬或銷售的刑事責任。

金管會指出，銷售境外保單的公司，多是未經金管會許可設立的外國保險公司，發行的保單也是沒有經過金管會審查通過的，民眾如果貿然購買，可能會面臨5大風險。

一、保險爭議恐求助無門，金管會表示，如果民眾買地下保單，遇到保險理賠糾紛後，需要自行接洽外國保險公司，且可能會無法獲得妥善處理。

二、資訊不對稱，因境外保單多是以英文書寫或是中文譯本，資訊可能不透明，導致民眾無法充分了解保險契約內容。

三、法律保護不足，發行境外保單的保險公司不受我國保險法規範，無法獲得我國保險安定基金的相關保障。

四、恐有被詐騙的風險，因為不肖人士可能藉由提供假的境外保單，消費者在難以辨別的情況下，會被騙取保險費。

五、境外保單不被我國法律所承認，消費者所支付的保費，無法做為所得稅列舉扣除額，而境外保單的死亡保險金即使已指定受益人，也不適用保險法有關死亡給付不得作為被保險人遺產規定，等於死亡保險金會被列為遺產稅繳稅。

保單 保險金 詐騙 金管會

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