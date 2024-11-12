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國泰金控挺進COP29 總座李長庚親赴亞塞拜然

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
國泰金控總經理李長庚（左）、投資長程淑芬（右）於本屆COP29參與三大關鍵會議，聚焦討論透過氣候金融促進產業淨零轉型，與國際共同面對氣候變遷之關鍵挑戰。圖／國泰金控提供
國泰金控總經理李長庚（左）、投資長程淑芬（右）於本屆COP29參與三大關鍵會議，聚焦討論透過氣候金融促進產業淨零轉型，與國際共同面對氣候變遷之關鍵挑戰。圖／國泰金控提供

聯合國第29屆氣候峰會（COP29），於11日在中亞亞塞拜然（Azerbaijan‎）迎來序幕。為接軌國際掌握最新氣候變遷脈動，國泰金控（2882）連四年前進COP，一連參與格拉斯哥COP26、埃及COP27、杜拜COP28，將台灣經驗帶上世界舞台。總經理李長庚今年再次率隊前往COP29，於第一線實地了解最新氣候變遷趨勢與淨零解方，並參與三大關鍵會議。

首先14日登場於官方主場藍區（Blue Zone），與世界氣候基金會（World Climate Foundation，WCF）共同主辦「亞洲氣候金融會議」（Asia Finance Event）；其次，17日在COP29周邊關鍵論壇「世界氣候峰會」（World Climate Summit，WCS）由李長庚擔任開場演講、並接力主辦「國泰氣候領袖圓桌論壇」（Cathay Global Climate Leaders Roundtable）。國泰金控發揮永續金融先行者職能，集結自台灣、亞洲到世界的前瞻觀點，於本屆COP29三大關鍵會議間聚焦討論透過氣候金融促進產業淨零轉型，與國際共同面對氣候變遷之關鍵挑戰，不僅為台灣帶來國際視野，更樹立亞太地區金融業氣候典範。

為期12天的COP29，探討「氣候變遷、能源轉型及減碳資金」、「氣候變遷風險調適措施」等多元氣候議題，尤以氣候金融最受矚目，各國將討論新的氣候資金目標，因此今年也被稱為「金融COP」，而國泰金控在COP29大會間參與主辦三大關鍵會議倡議三大主軸，透過實際參與步步揭開最新氣候變遷國際趨勢。

第一主軸是，身為連續第四年參與COP正式周邊會議的國泰金控，今年仍會前進藍區，與世界氣候基金會共同舉辦周邊論壇「亞洲氣候金融會議」。氣候金融對於全球推動低碳轉型至關重要，本次會議期望促進公私部門攜手協作，為亞洲的低碳轉型打造穩健且創新的發展環境。藍區僅對經認可的締約方與觀察員代表開放，是進行國際間正式談判的地方。國泰金控透過與全球產官學界交流與對話，持續參與全球氣候政策的討論，並致力推動永續金融、企業議合，充分彰顯國泰金控在國際氣候金融的地位與影響力。

第二主軸是，吸引各國政要、機構及倡議組織參加的「世界氣候峰會」，李長庚再次受邀進行開場演說，分享如何透過跨域合作及創新金融模式與工具，促進能源、生產與消費、自然解方、科技應用等領域系統性轉型；第三主軸是，因應目前氣候金融發展進度緩慢，「國泰氣候領袖圓桌論壇」聚焦在氣候金融、能源轉型等議題，將邀集國內外產官學的專家，展開跨國、跨域、跨產業的對談，期望借鏡擬定合適的解決方案，克服當前氣候挑戰。

面對全球氣候賽局，國泰金控落實永續金融與氣候行動不遺餘力，在氣候金融扮演關鍵角色，積極推動氣候倡議，從金融角度分享經驗提出氣候解方，不僅為台灣發聲，更讓世界看到台灣企業實踐永續行動的展現，未來將持續以實際行動支持台灣，透過公私部門攜手協作，帶動產業一起成功轉型。

國泰金控 氣候變遷 減碳

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