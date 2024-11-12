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國銀對中小企業放款達標！前九月大增4948億元、達標率近1.2倍

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會統計，2024年9月底國銀對中小企業放款餘額攀升到10兆2,612億元，單月大增885億元，累計前九月增加4,948億元，提前達到全年4,200億元新增放款目標值，達標率1.18倍，市場估全年新增放款上探5,500億元。

銀行局副局長侯立洋說，9月單月新增放款885億元，是史上同期最大量，主要有四大利多加持，一、營運周轉金增加，二、購置商辦和不動產放款增加，三、資本性貸款增加，四、企業發放股利的資金需求。

這顯示中小企業在短期營運周轉、和中長期資本需求增加，又以營運周轉金需求增加最多，主要是半導體、資通訊產業有周轉金需求。

今年前九月增加放款量最多的前五家銀行，永豐銀、兆豐銀各增加595億元、580億元，都逾500億元最佳，第三是彰銀（2801）增加460億元、北富銀增加419億元，玉山銀增加387億元，顯示公民營銀行均對中小企業放款積極。

若以放款餘額來看，9月底中小企業放款餘額最高的前五大，是第一銀、合庫、華南銀、台企銀（2834）和兆豐銀，清一色都是公股行庫，合計市占率達四成，其中第一銀放款餘額達9,478億元市占約9%居首。

銀行主管說，第4季來看，資通訊產品出口恐因高基期而趨緩，但過往疲弱的消費性電子產品提供支撐，使整體出口呈現溫和成長，其次，全球半導體廠的庫存水位穩定，二次去庫存機率低，三、內需消費穩健，均有助第4季中小企業放款動能。

金管會公布9月底國銀對中小企業放款餘額10兆2,612億元，月增0.86%是近三年同期最高，年增7%則是21個月來新高紀錄。

累計前九月新增放款量4,948億元，提前達標全年4,200億元放款目標值，更是史上同期第三大，僅低於2020年、及2021年同期，顯示今年中小企業資金需求仍殷切，銀行放款動能仍強勁。

史上前九月最大量是2021年新增放款6,556億元，2020年前九月新增6,177億元次之，主因是當時政府推出紓困和振興貸款的「政策紅利」推升所致。

侯立洋也說，美國9月降息會讓外幣借款成本下降，對有外幣借款的中小企業有助，可降低舉借外幣債成本，也有助國銀放款動能。

金管會

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