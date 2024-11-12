快訊

12強賽／從一開始就是設定林昱珉抗韓 曾豪駒：我們最好的投手

外資賣超476億元 賣超第一名竟是他、聯電及台積也遭大賣

朝野達共識 考試院人事同意權案12月17日投票表決

群益證五度榮獲「幸福企業」金獎殊榮 友善職場備受肯定

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

群益金鼎證券（6005）今年榮獲1111人力銀行「幸福企業」金融管顧類金獎殊榮，已連五年獲獎，不僅是群益證持續優化企業文化、強化員工幸福感的具體成果，也反映出公司積極打造友善職場環境的用心與成效。

群益金鼎證券表示，員工是公司的重要資產，提供舒適便利的工作環境便是最為基礎的配置，除基本的設備外，定期消毒辦公空間，更訂定「菸害防制處理措施」打造無菸辦公環境。

同時，每年提供疫苗補助1,000元，定期安排員工健康檢查、健康諮詢、疫苗接種服務以及宣達衛教資訊，協助同仁維持身體健康。

群益金融集團於去年7月重新啟動因疫情暫停的員工視障按摩服務，今年更擴大服務範圍至敦南辦公大樓，未來將規劃讓全台分公司同仁都享有這項服務。視障按摩服務舒緩同仁辦公時的疲勞，不僅服務員工，並提供按摩師就業機會，關注弱勢族群，落實社會責任。

繼去年9月於台中舉辦「群益跳起來！2023幸福企業運動會」後，今年4月在高雄也舉辦南區運動會，透過運動會讓員工及家人共同運動舒緩身心，增強體魄。

在人才培育方面，群益證提供多元的學習管道，每年舉辦群益金融大學，針對集團優秀人才，進行跨部門協調、簡報能力、管理領導能力、數位科技等訓練，培養團隊合作的精神，培育未來的儲備幹部。

針對不同職位也提供完整的職位職能培訓計畫，以符合不同族群及組織的培訓需求。

實體的培訓課程外，同時建置數位雲端學習平台，並提供專業證照獎勵金、教育訓練補助費，期望員工透過多元的學習方式，及定期辦理晉升、調薪作業，以達到企業人才培育及個人職涯發展的雙贏效益。

群益證提供員工團體保險、員工及眷屬優惠自費團保、福委會還有各項津貼補助，如：員工旅遊及婚喪喜慶補助、員工急難救助貸款、天然災害慰問金等福利措施。於集團內網中也架設專區，提供企業特約商店、團購資訊等，使員工能夠以優惠的價格購買商品或享受服務。

群益 職場

延伸閱讀

桃園2高中生遭師膝蓋壓制 教育局：已啟動調查

遠雄悅來飯店、遠雄海洋公園雙獲「幸福企業」金牌

1111人力銀行票選2024幸福企業 494家獲金獎認證

群益證五度榮獲「幸福企業」金獎殊榮 友善職場備受肯定

相關新聞

新新併拚農曆年前送件！11月底召開第一次正式協商會議

台新金（2887）與新光金（2888）能否順利推進合併案，受金融市場高度矚目，據了解，兩家金控力拚在明年農曆年前完成送件...

新新併是否已送件？ 金管會今日給答案

外界矚目新新併是否已送件？對此金管會今日出面給最新答案，台新金、新光金兩家金控的確尚未送件，至於是否能「先送後補」？銀行...

股匯雙殺 新台幣爆量重貶1.74角收32.425元

台股今天殺聲隆隆大跌近550點，美元走強下，新台幣受到拖累，新台幣兌美元今天收盤收32.425元，重貶1.74角，連2貶...

揭5大風險 金管會呼籲消費者勿購買境外地下保單

民眾因為IG等社群媒體的推薦而誤買境外保單，金管會今日再度出面提醒消費者不要購買未經主管機關核准的境外保險商品，金管會提...

四因素加持 9月中小企放款大增885億、創近十年單月新高

金管會最新統計顯示，由於9月中小企業放款一口氣大增885億，創下近十年來單月最高成長紀錄，使9月底全體國銀的中小企業放款...

迎接乙巳年 台銀生肖金條、銀幣上市

儘管川普當選美國總統之後，國際金價出現回檔，但年底依舊是黃金旺季；臺灣銀行宣布，委託中央造幣廠鑄造臺銀金鑽條塊蛇年生肖版...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。