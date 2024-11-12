遠東銀行三連霸1111人力銀行「幸福企業-金獎」 致力打造幸福友善職場
遠東銀行（2845）今年繼蟬聯亞洲權威性人力資源雜誌《HR Asia》「2024亞洲最佳企業雇主獎」及「最佳企業雇主關懷獎」，並獲得104人力銀行首屆「雇主品牌獎大賞」最高殊榮「最佳雇主品牌獎」後，11日又摘下1111人力銀行頒發「2024幸福企業-金獎」，彰顯遠東銀行致力打造幸福友善職場等具體表現，備受國內外機構所肯定。
為吸引年輕人願意投入各產業，同時激勵業者提供更好的福利與願景，吸引更多優秀人才，1111人力銀行舉辦「幸福企業」選拔活動，透過資訊正確性、福利制度、勞資關係公開資訊等面向蒐集與審核，歷經三個月網路票選及秘密客評選，遠東銀今年在各大優良企業激烈競爭下，連續第三年獲得「幸福企業金獎」的肯定。
遠東銀指出，遠銀多年來致力於打造幸福友善職場環境，視人才為永續的企業資本，長期重視員工薪酬福利與人才發展，與員工共享經營成果，不僅榮獲全國人力資源最高獎項「國家人才發展獎-大型企業獎」及連續兩次獲得勞動部「人才發展品質管理系統金牌認證」外，今年更是第11年入選「臺灣高薪100指數」成分股。
遠東銀表示，此次獲得1111人力銀行「幸福企業-金獎」，不僅是一個獎項的肯定，更是遠東銀往前邁進的動力。
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