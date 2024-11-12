保發中心新任董總 由黃泓智、詹芳書接任

財團法人保險事業發展中心（簡稱保發中心）的新任董事長將由政治大學風險管理與保險學系特聘教授黃泓智，總經理則是東吳大學財務工程與精算數學系教授詹芳書出任，該消息已獲黃泓智本人證實，並表示目前正在跑學校程序。據了解，詹芳書也已同意，預計在本學期結束後，明年1月上任。

新任總經理詹芳書目前為東吳大學教務長，需要等到本學期結束才能上任。目前規劃由保發中心現任總座葉爾康繼續擔綱。據了解，保發中心預計今年11月22日左右舉行董事會，推舉黃泓智出任董事長。

保發原任董事長簡仲明的任期原本到2026年3月1日，但因為該中心工讀生遭職場言語霸凌輕生而請辭，原董座簡仲明辭職，目前由產險公會理事長李松季代理，保發中心因為原任管理處處長朱敏哲言語不當導致工讀生輕生，除了董事長去職，總經理葉爾康及研究處代理處長蘇秀玲都被記過。

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