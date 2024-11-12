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企業如何在變動市場中勝出？ 安永揭四面向要透明揭露

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
安永舉辦研討會合影。圖／業者提供
安永舉辦研討會合影。圖／業者提供

在當今瞬息萬變的全球市場中，企業的永續策略和投資人關係日益成為決定成敗的關鍵因素。台灣投資人關係協會攜手安永聯合會計師事務所於12日舉辦「企業永續策略與投資人關係」研討會，聚焦如何制定和落實有效的永續策略，因應國際永續準則需求，並透過智慧財產布局推動永續創新，以達成企業的長期增長目標。

安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展及ESG諮詢服務負責人曾于哲指出，臺灣上市櫃公司正逐步對接國際要求，未來需遵循國際永續揭露準則IFRS S1「永續相關財務資訊揭露之一般規定」及IFRS S2「氣候相關揭露」。

IFRS S1為企業提供了揭露重大永續風險與機會的指引，要求公司透明呈現永續與財務的關聯性。企業須在「治理、策略、風險管理、指標與目標」四個面向上進行資訊揭露，以回應市場對永續透明度的需求。

IFRS S2則以更嚴謹的標準來因應氣候風險管理，遵循TCFD的四大構面，並根據SASB準則要求企業揭露行業特定的氣候資訊。相比於TCFD，S2的要求更為嚴格，特別是在氣候目標與減碳承諾方面。IFRS S2強調識別、評估、排序和監控氣候風險與機會，並引入氣候指標與目標揭露，逐步與SDA（減碳途徑協議）靠攏。

在臺灣推動IFRS準則的過程中，金管會已將「永續資訊管理」納入內部控制制度，並成為年度稽核項目，預計於2025年正式上路。安永聯合會計師事務所執業會計師邱琬茹表示，此政策的推行將加強年報與財務報告的連結和一致性，提升企業資訊透明度。

在永續報告方面，GRI仍然是幫助企業鑑別重大永續風險的關鍵工具之一，建議企業循序導入雙重重大性分析，以洞悉永續議題對財務的正負面影響。這種方法將有助於完成對重大氣候議題的評估，並根據IFRS標準進行揭露。

成功落實IFRS S1和S2，不僅能增強企業在國際供應鏈上的競爭力，還能提升投資人信心和企業的長期財務績效。然而，也意味著企業須面對包括董事及治理單位責任、揭露範圍、管理機制以及重複揭露的挑戰。

安永 減碳 金管會

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