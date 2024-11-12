2025超高齡社會來臨 逾8成民眾將退休、傳承規劃險種放在最末順位

根據國發會10月發布報告，人口高齡化成為已開發國家共同面臨的課題。2024年，全球已有40個國家和地區邁入超高齡社會，台灣在2025年也將迎來邁入超高齡社會現象，意指65歲以上老年人口占總人口比率達20%。面對超高齡社會的到來，磊山保經建議，民眾應即早開始進行退休準備，將收入依照「6：3：1」分配成三塊，在保有現在生活無虞狀態下，讓保障及退休能夠兼顧，儲備老年生活所需資金及安養照護服務，增進退休生活保障，使台灣的高齡者有更美好的生活。

用631法則進行配置規劃 為各階段生活預做準備

根據磊山保經在10月世界音樂節活動中，針對民眾進行的問卷調查結果顯示，受訪者們依青壯年、壯年、中老年分類，近8成的民眾在預算有限的情況下，會將退休、理財規劃列為最末考量甚至是不考量，只有2成左右的民眾，同時把退休、傳承與理財納入規劃中，顯示民眾對於為老年生活預備的意識仍有待加強。根據內政部統計，112年國人平均壽命為80.2歲，其中男性76.9歲、女性83.7歲，較111年增加0.4歲，男、女性分別增加0.3歲、0.5歲，民眾若預備在60歲退休，還需準備約20年的生活金。如何在老年時期照顧好自己，活出精彩的第二人生，提早規劃財務與注意身體健康，已是愈發重要的趨勢。

磊山保經業務總監侯士睿建議，民眾進行財務分配時，「631」法則是關鍵，所謂「631」法則是指，將薪水依照「6：3：1」分配成三塊，60%的薪水用在日常花費，30%的薪水用於儲蓄與理財，剩下10%的薪水用在風險管理上，而其中的30%還要注意是否已規劃個人或家庭的緊急預備金，如無，鼓勵民眾應盡早撥每月儲蓄與理財規劃的3分之1至指定帳戶，存足需用的預備金額，開始循序漸進透過儲蓄與投資，為老年生活預備。他表示，退休準備越早開始負擔越小，若從出社會時就開始預畫自己的退休生活藍圖，比如每月基本生活金、娛樂費用等，再搭配合適自己風險承受屬性的商品，以保守與積極的不同比例，回算至現下的年齡進行理財目標的預備，就能從容不迫地達成各階段理財目標，完成不同時期的夢想並搭上退休規劃的列車。

不同年齡層著重的險種比例應有所不同

根據此次調查結果中，不同年齡層在預算有限下著重的險種有所不同，18歲-39歲的青壯年族群著重意外險及醫療險，代表其還在打拚學業或是事業，有大量通勤的需求，且收入與資產相對有限，若遇意外事故恐會有較大的經濟損失，選擇投保意外險能強化個人保障；40歲-59歲的壯年族群，因上有老下有小，擁有較重的家庭責任，會比較傾向加強壽險保障，以轉嫁人身未知風險。至於60歲以上的中老年族群，在長照險的關注度較其它年齡層大幅提升，顯示不同年齡層，面對人生的課題，在保險規畫配置的需求也有所不同。侯士睿建議，不管是哪一個年齡層，都應先將人身風險列為首要規劃項目，才能避免人生中突然發生的插曲影響計畫，造成家庭經濟支柱的傾斜。

磊山保經表示，根據政院主計總處2024年公布，全時受雇員工經常性薪資平均為49,387元，透過勞動部提供的個人退休金試算表，輔以基本投資報酬率3％計算，試算投保30年後，若民眾有自提6％，則每個月退休金為26,108元，如果沒有自提6%，則每月退休金僅有13,054元，以預估每月可領月退休金額佔最後三年平均薪資比例所得替代率來說僅有11.5%，若民眾單靠勞保退休金，是否足以支付退休生活的基本開銷，是值得省思的，因此面對超高齡社會的來臨及平均餘命的延長，民眾要關注的不僅是現下的生活所需，更需要即早為退休進行準備，才能擁有自在的第二人生。