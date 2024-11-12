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股匯雙殺 新台幣爆量重貶1.74角收32.425元

中央社／ 台北12日電
台股今天殺聲隆隆大跌近550點，美元走強下，新台幣受到拖累，新台幣兌美元今天收盤收32.425元，重貶1.74角，連2貶，下探近3個月低點，台北及元太外匯市場總成交金額爆增到26.715億美元。圖／聯合報系資料照片
台股今天殺聲隆隆大跌近550點，美元走強下，新台幣受到拖累，新台幣兌美元今天收盤收32.425元，重貶1.74角，連2貶，下探近3個月低點，台北及元太外匯市場總成交金額爆增到26.715億美元。圖／聯合報系資料照片

台股今天殺聲隆隆大跌近550點，美元走強下，新台幣受到拖累，新台幣兌美元今天收盤收32.425元，重貶1.74角，連2貶，下探近3個月低點，台北及元太外匯市場總成交金額爆增到26.715億美元。

台股今天包含台積電在內的AI概念股走弱，金融、傳產、中小型股拉回修正，終場指數下跌547.87點，收22981.77點，失守23000點大關。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超618.26億元。

美國總統當選人川普的勝選效應持續發酵，推升美元走強，亞洲貨幣則呈現一片倒。

外匯交易員表示，新台幣今天開盤價為32.29元，外資大舉匯出下，匯市早盤旋即貶破32.3元與32.4元關卡，午後更一度貶至32.464元，最後微幅收斂到32.425元。

外匯交易員表示，川普重返白宮預料為市場帶來更多變數，後續須關注即將公布的美國通膨數據與美國聯準會多位官員談話內容，新台幣短期恐偏弱整理，不排除貶破32.5元關卡。

根據中央銀行統計，美元指數大漲0.47%，主要亞幣全面走貶，韓元暴跌0.85%，人民幣大跌0.61%，新台幣重挫0.54%，新加坡幣貶0.5%，日圓小貶0.12%。

台股 川普 新台幣 美元指數 美國聯準會

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