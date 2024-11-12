新新併卡關？金管會：員工安置計畫需有共識
台新金（2887）與新光金（2888）換股合併案，至今尚未送件金管會。銀行局副局長侯立洋說，金融機構合併案需由雙方共同遞件，至今尚未收到，依規定，送審資料需提具「有達到共識」的員工安置計畫，才算是文件齊備。
12日有媒體報導，新新併卡關在員工安置計畫，勞資雙方喬不攏。
侯立洋說，依金融機構合併法，陳報的書件包括合併契約書，其中包括受僱人權益處理，也就是需提具妥善的員工安置計畫、檢附與工會協商的會議紀錄、勞資協議紀錄，需達到有共識的員工安置計畫。
過去富邦金合併日盛金，也曾未取得共識，當時也要求雙方需取得共識之後再補充相關文件。
那麼，是否台新金無法與新光工會達成共識，就無法送件？侯立洋說，未達成共識可以送件，但金管會一定會要求再補件，員工安置計畫一定要取得共識才算是文件齊備。
侯立洋強調，若尚未與員工達成共識，就送件，其實意義不大，因為尚未達成共識，還是會要求金控補件，「若取得員工共識再送件，補件機會較小」。
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