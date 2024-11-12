快訊

宋再臨享年39歲 警在公寓查獲「2頁遺書、尼古丁原液」…離世前IG留一句話

國1南下三重路段4車連環撞 下班尖峰時刻回堵4公里

聽新聞
0:00 / 0:00

新新併是否已送件？ 金管會今日給答案

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
外界矚目新新併是否已送件？對此金管會今日出面給最新答案。圖／本報系資料照片
外界矚目新新併是否已送件？對此金管會今日出面給最新答案。圖／本報系資料照片

外界矚目新新併是否已送件？對此金管會今日出面給最新答案，台新金新光金兩家金控的確尚未送件，至於是否能「先送後補」？銀行局副局長侯立洋說，法規上並未禁止，但金管會希望二家金控先取得勞資共識之後再送件，否則的話，一定會要求對此補件。

銀行局副局長侯立洋指出，法規的確未禁止雙方先送件，但這種作法意義不大，因為金管會在檢視文件是否齊全時，發現少了該文件時，一定會要求補件，他也再以當初富邦金與日盛金合併為例，二家金控的合併之所以審查時間超過十個月，就是因為員工工作保障權益的談判和勞資達成共識所花費的時間。

侯立洋表示，金管會在收件時，一定會檢視文件是否齊全，若沒有取得共識，則會要求對方再補提出取得共識的計畫；至於能否「先送後補」？亦即先審查勞資協議以外其他的部分，侯立洋指出，文件是否齊全，金管會一定得進行審查時，才會知道哪些還需要再補件，而即使先審查送件的文件，但只要缺乏勞資協議的文件，金管會最後仍會要求其補件，所以希望二家金控把勞資協議談好再送件。

他也特別澄清市場流傳的「補件只限一次」說法，「沒有所謂的補件只能一次！」他也指出，金管會並未規定最晚送件的期限，但倘若業者沒有全部準備好就送件，這樣也很奇怪。

台新金 新光金 金管會

延伸閱讀

壯大投信規模 金管會擬刪全委投資10%天花板限制

經濟日報社論／新新併重啟金融改革契機

金管會主委回應新新併 彭金隆：準備好了再來

吳東亮：新新併對雙方意義重大

相關新聞

新新併是否已送件？ 金管會今日給答案

外界矚目新新併是否已送件？對此金管會今日出面給最新答案，台新金、新光金兩家金控的確尚未送件，至於是否能「先送後補」？銀行...

股匯雙殺 新台幣爆量重貶1.74角收32.425元

台股今天殺聲隆隆大跌近550點，美元走強下，新台幣受到拖累，新台幣兌美元今天收盤收32.425元，重貶1.74角，連2貶...

揭5大風險 金管會呼籲消費者勿購買境外地下保單

民眾因為IG等社群媒體的推薦而誤買境外保單，金管會今日再度出面提醒消費者不要購買未經主管機關核准的境外保險商品，金管會提...

四因素加持 9月中小企放款大增885億、創近十年單月新高

金管會最新統計顯示，由於9月中小企業放款一口氣大增885億，創下近十年來單月最高成長紀錄，使9月底全體國銀的中小企業放款...

迎接乙巳年 台銀生肖金條、銀幣上市

儘管川普當選美國總統之後，國際金價出現回檔，但年底依舊是黃金旺季；臺灣銀行宣布，委託中央造幣廠鑄造臺銀金鑽條塊蛇年生肖版...

台銀金鑽條塊蛇年生肖版亮相 限量5,000條

臺灣銀行委託中央造幣廠鑄造臺銀金鑽條塊蛇年生肖版於12日開賣。金條正面標示該行及中央造幣廠的標章及中英文名稱、重量(壹台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。