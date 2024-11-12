新新併是否已送件？ 金管會今日給答案

外界矚目新新併是否已送件？對此金管會今日出面給最新答案，台新金、新光金兩家金控的確尚未送件，至於是否能「先送後補」？銀行局副局長侯立洋說，法規上並未禁止，但金管會希望二家金控先取得勞資共識之後再送件，否則的話，一定會要求對此補件。

銀行局副局長侯立洋指出，法規的確未禁止雙方先送件，但這種作法意義不大，因為金管會在檢視文件是否齊全時，發現少了該文件時，一定會要求補件，他也再以當初富邦金與日盛金合併為例，二家金控的合併之所以審查時間超過十個月，就是因為員工工作保障權益的談判和勞資達成共識所花費的時間。

侯立洋表示，金管會在收件時，一定會檢視文件是否齊全，若沒有取得共識，則會要求對方再補提出取得共識的計畫；至於能否「先送後補」？亦即先審查勞資協議以外其他的部分，侯立洋指出，文件是否齊全，金管會一定得進行審查時，才會知道哪些還需要再補件，而即使先審查送件的文件，但只要缺乏勞資協議的文件，金管會最後仍會要求其補件，所以希望二家金控把勞資協議談好再送件。

他也特別澄清市場流傳的「補件只限一次」說法，「沒有所謂的補件只能一次！」他也指出，金管會並未規定最晚送件的期限，但倘若業者沒有全部準備好就送件，這樣也很奇怪。