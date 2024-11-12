四因素加持 9月中小企放款大增885億、創近十年單月新高

金管會最新統計顯示，由於9月中小企業放款一口氣大增885億，創下近十年來單月最高成長紀錄，使9月底全體國銀的中小企業放款已達陣金管會所設定的目標值，今年前九月已較去年底增加4947.85億，比年增4200億目標值還高，已提前達標，達標率117%，截至113年9月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達10兆2612億元。

金管會銀行局副局長侯立洋分析，營運周轉金、購置商辦不動產融資、資本性貸款增加，和發放股利貸款等四大因素，使9月的放款量較8月增加，尤其以周轉金增加最多。

侯立洋也說明，今年9月為近十年來單月增加最多，而今年前九月增加的4948億，則為近十年來第三高，110年同期為6556億、109年的6177億分別為最高、次高。

至於美國降息是否有利於中小企業減少借款成本，侯立洋分析，要看中小企業本身的外幣借款是否多，因為台幣未降息，所以台幣放款的利息負擔較不受影響。

金管會統計，截至9月底止，前五大中小企業放款銀行，分別為第一銀行9477.89億、合作金庫8437.63億元億元、華南銀行7991.48億元、台灣企銀7925.27億元、兆豐銀行7075.46億元億元。而增加最多的前五大銀行，分別為永豐銀行、兆豐銀行、彰化銀行、台北富邦銀行、玉山銀行，分別增加594.91億元、579.73億元、460.01億元、419.35億元、386.71億元。

金管會統計，113年9月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為64.55％，占民營企業放款餘額比率為68.16％，分別較上月底之比率增加0.37及0.44個百分點；另113年9底中小企業放款之平均逾期放款比率為0.22％，較上月底減少0.02個百分點。