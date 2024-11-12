快訊

另類流水席！宜蘭淹水名店「阿芳鹹粥」也淪陷 客人雙腳泡水中吃午餐

猛搖頭部害3月大女嬰失明、發展遲緩重殘 無照保母改重判7年半

國泰證券獲利再創歷史新高 累計前十月稅後淨利36.1億元、年增110%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2024年前十月稅後淨利年增率排行。(資料來源：股市觀測站)
2024年前十月稅後淨利年增率排行。(資料來源：股市觀測站)

國泰證券2024年10月稅後淨利2.6億元，累計前十月稅後淨利36.1億元，再創歷史新高，年成長110%，主要因台股及複委託市場成長動能強健。

國泰證券致力提供個人化的證券投資服務給客戶。國泰證券截至10月底台股累計經紀市占率4.14%、台股定期定額累計投資金額達527億元，雙雙創下歷史新高。此外，國泰證券複委託成交量較去年同期大幅成長77%，維持複委託市占第一名。

展望未來，國泰證券將秉持普惠金融的理念，用心觀察投資人的需求，以優化客戶的投資體驗，並在兼顧風險的情況下，穩定推動自營及承銷業務發展。

台股 定期定額

延伸閱讀

台股跌547點收22,981點 台積電收1,050元、跌35元

00878再現22元甜甜價…台股盤中跌逾400點！分析師：金融股含量高、降息後可期

00922今天股息入帳「股價馬上打折」搶便宜！ 短線震盪更是加碼好時機

台股大跌 航空股逆勢上揚 長榮航創波段新高

相關新聞

新新併是否已送件？金管會今日給答案

外界矚目新新併是否已送件？對此金管會今日出面給最新答案，台新金、新光金兩家金控的確尚未送件，至於是否能「先送後補」？銀行...

四因素加持 9月中小企放款大增885億、創近十年單月新高

金管會最新統計顯示，由於9月中小企業放款一口氣大增885億，創下近十年來單月最高成長紀錄，使9月底全體國銀的中小企業放款...

迎接乙巳年 台銀生肖金條、銀幣上市

儘管川普當選美國總統之後，國際金價出現回檔，但年底依舊是黃金旺季；臺灣銀行宣布，委託中央造幣廠鑄造臺銀金鑽條塊蛇年生肖版...

台銀金鑽條塊蛇年生肖版亮相 限量5,000條

臺灣銀行委託中央造幣廠鑄造臺銀金鑽條塊蛇年生肖版於12日開賣。金條正面標示該行及中央造幣廠的標章及中英文名稱、重量(壹台...

146萬人受影響！國泰世華「調降金融卡提款限額」 網轟：防詐有用？

AI竄起，詐騙手法也跟著推陳出新，國泰世華銀行在6日公告，自12月14日起，將調整非第三類存戶金融卡提款單日限額，由新台幣20萬降至15萬元，預估全台有超過146萬名存戶受到影響。

元富證券好富投APP 推出「15秒測出你的速配主題」

新光金控旗下元富證券結合金融創新科技、大數據分析及人工智慧演算技術，自行研發推出的行動投資理財平台「好富投APP」，自上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。