國泰證券獲利再創歷史新高 累計前十月稅後淨利36.1億元、年增110%

國泰證券2024年10月稅後淨利2.6億元，累計前十月稅後淨利36.1億元，再創歷史新高，年成長110%，主要因台股及複委託市場成長動能強健。

國泰證券致力提供個人化的證券投資服務給客戶。國泰證券截至10月底台股累計經紀市占率4.14%、台股定期定額累計投資金額達527億元，雙雙創下歷史新高。此外，國泰證券複委託成交量較去年同期大幅成長77%，維持複委託市占第一名。

展望未來，國泰證券將秉持普惠金融的理念，用心觀察投資人的需求，以優化客戶的投資體驗，並在兼顧風險的情況下，穩定推動自營及承銷業務發展。