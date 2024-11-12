國泰證券獲利再創歷史新高 累計前十月稅後淨利36.1億元、年增110%
國泰證券2024年10月稅後淨利2.6億元，累計前十月稅後淨利36.1億元，再創歷史新高，年成長110%，主要因台股及複委託市場成長動能強健。
國泰證券致力提供個人化的證券投資服務給客戶。國泰證券截至10月底台股累計經紀市占率4.14%、台股定期定額累計投資金額達527億元，雙雙創下歷史新高。此外，國泰證券複委託成交量較去年同期大幅成長77%，維持複委託市占第一名。
展望未來，國泰證券將秉持普惠金融的理念，用心觀察投資人的需求，以優化客戶的投資體驗，並在兼顧風險的情況下，穩定推動自營及承銷業務發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言