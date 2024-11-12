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新安東京海上產險落實公平待客 全新推多國語翻譯服務

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
新安東京海上產險董事長藤田桂子（左三）、賴麗敏總經理（左二）及多國語服務專員（左一），攜手社團法人新住民家庭成長協會柯宇玲秘書長（右二）及新住民代表（右一） 全新推出「多國語翻譯服務」。圖／新安東京海上產提供
新安東京海上產險董事長藤田桂子（左三）、賴麗敏總經理（左二）及多國語服務專員（左一），攜手社團法人新住民家庭成長協會柯宇玲秘書長（右二）及新住民代表（右一） 全新推出「多國語翻譯服務」。圖／新安東京海上產提供

因應在台新住民人口數持續成長，新安東京海上產險積極打造多元且友善的金融服務環境，攜手社團法人新住民家庭成長協會全新推出「多國語翻譯服務」上線，並為縮短數位使用落差及建構易近數位服務，引用創新「智慧保險輔助裝置」新型專利，延伸在官網架建「多國語翻譯線上預約服務平台」，以緊貼家鄉母語，牢牽關懷的心，提供英、日、韓、越、泰、印尼、馬來文、菲律賓文及高棉文等9國語言的專人翻譯保險商品及相關諮詢，以確保客戶權益、精進公平待客服務。

為建立以「公平待客」為核心企業的文化，新安東京海上產險日籍董事長藤田桂子親自領軍，由上而下在組織中導入日式「誠心待客」服務精神，鼓勵全體員工主動在日常業務中發掘客戶需求。有感於新住民及外籍人士來台居住、工作時，礙於溝通上語言的障礙，面臨不解保障範圍及投保程序等問題，而未能在台獲得周全的保障，因此為打造新住民及外籍人士於臨櫃金融友善服務，領先同業驅動數位科技，開辦「多國語翻譯服務」，透過視訊設備與專業多國語譯員即時線上翻譯，提高溝通效能、促升數位易近平權，為保險服務注入專業且貼心嶄新體驗。

另一方面，考量到新住民能快速融入台灣社會並享有政策性保險保障，同步架建9國語言的「強制險多國語系相關權益」網站，溫馨提醒使用到汽、機車或微型電動二輪車等交通工具的新住民等，記得投保強制險以及有關投保、罰則及其他權益等重要事項，幫助來自世界各地的客戶，只要輕鬆點選網站中任一外語，即可清楚瀏覽及下載保存強制險有關投保、罰則及其他重要權益內容，都能以最熟悉的母語瞭解自身保險權益。

此項強制險多國語系相關權益，除於線上提供外，更將此貼心服務擴展至實體文件，如在續保、繳費提醒等法規必要文件或信封上新增QR Code，讓客戶在掃描後，即可查看，解緩因保險資訊落差所造成不必要的罰款及權益受損等情況。

新安東京海上產險始於誠信築基、履踐公平待客，確保客戶權益，組織內縱向深化文化、橫向融合協作，健全友善服務，期許在各項保險業務服務環節中不斷精進，以最適切的保險服務回應滿足不同需求的族群，成為多元社會中溫暖守護的力量，實踐「To Be a Good Company」的經營願景。

保險 新住民 產險

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