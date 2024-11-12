關注客戶、創新、風險績效平衡 成就安聯投信35年再翻新頁

安聯投信堅守主動式資產管理的承諾，35年來致力提升客戶的投資體驗，持續保護並增進客戶資產；過去五年來，不畏全球歷經疫情、美中貿易戰、俄烏戰爭、通膨壓力、快速升息與被動式ETF規模變大等嚴峻挑戰，資產管理規模仍能續翻新頁，業務版圖更是開枝散葉，保持永續發展。

安聯投信12日舉辦35周年記者會。包括：安聯環球投資執行長Tobias Pross、安聯環球投資亞太區行政總裁吳家耀、安聯環球投資亞太區行銷長陳怡先、安聯環球投資亞太區零售業務總監暨安聯投信董事長段嘉薇、安聯投信總經理陳彥婷，以及安聯投信投資長張惟閔，都出席這場記者會，一同見證安聯投信的成長軌跡。

●安聯投信規模近1.5兆

五年前，安聯投信規模不到5,000億元；如今，根據境外基金觀測站與投信投顧公會統計，至今年9月底，安聯投信境外、境內基金規模與全權委託業務部分，分別成長至8,684.8億元、2,690億元、1,438.6億元，規模逼近新台幣1.5兆元，在主動管理的資產管理公司中，位居台灣資產管理公司之首。

安聯投信向來重視團隊智慧與團隊合作的力量，深信「客戶，是最重要的資產」，秉持「保護並增進客戶資產」的企業使命，期許成為客戶信賴的投資夥伴。細數安聯投信歷年的成就，安聯環球投資執行長Tobias Pross表示，關注客戶需求、開發創新產品，以及重視長期表現和風險管理，贏得台灣投資者和商業夥伴的認可，成就安聯投信過去35年的業績成長。

安聯環球投資亞太區行政總裁吳家耀表示，安聯投信如今在台灣資產管理市場上奠定領先地位，不僅標誌著安聯環球投資35年來在台灣市場耕耘有成，更象徵與客戶、合作夥伴等各方長期所建立的深厚關係。

安聯投信總經理陳彥婷道出關鍵點，成長動能就在於安聯投信始終在第一時間聆聽客戶的各種需求，秉持強大的韌性與多元發展的態度，以及「sky is the limit」（一切皆有可能）的精神，持續尋求新聞稿突破，不斷推陳出新各類服務客戶的做法，並適時引進新的投資策略，來應對多變的市場，解決客戶痛點，與時俱進。

回首過去35年，安聯集團從歐洲出發，跨足美洲、亞太等地區，擅長從風險管理中覓得潛藏的投資機會，在審慎評估後，於1990年開始深耕台灣市場，陸續引進安聯環球投資─盧森堡系列和德國系列等境外基金，更於1999年在台成立安聯投信，跨出為台灣投資人量身訂製最適合的解決方案的第一大步。

●多元策略均衡發展奏效

就策略面，安聯投信一路成長，主要是多年來針對不同通路、客群所採取的均衡全線發展策略奏效；根據境外基金觀測站與投信投顧公會統計，至今年9月底，安聯在境外基金中的多重資產基金規模表現亮眼，境內基金部分更是分別在主動式台股基金、跨國股票組合與債券組合基金，以及跨國多重資產基金這四類別規模表現，均為同類型第一。

就產品面，安聯投信在台灣深耕35年，在主動式市場從核心產品出發，並聚焦長線趨勢；從台股、趨勢主題、組合基金到收益系列；2024年第3季進一步推出安聯AI收益成長多重資產基金，瞄準在步入降息的波動市場中，以收益成長多重資產策略長線參與AI趨勢。

在與客戶關係建立上，安聯投信也針對不同客群滿足各項需求。例如建置安聯AI智慧雲Air，藉由這個智能服務助理平台設計，強化與通路客戶的溝通，即時回應客戶問題；另外增加實體跟線上客戶說明會，適時協助客戶檢視、調整投資方向，且提供正確資訊；也有針對高資產客戶推廣大額定期定額。

●七大支柱因應新挑戰

Tobias Pross表示，亞太區一直是安聯環球投資重要增長引擎，而台灣對於安聯環球投資在亞太發展至關重要；回顧台灣及亞太區市場的發展，所觀察到的趨勢很大程度上也反映全球資產管理業的大趨勢。

Tobias Pross提到，資產管理業正面臨複雜挑戰，相關公司必須擁抱業務多元化，並持續探索新的機會。多年前安聯環球投資訂立六項戰略支柱，因應發展。這六大支柱涵蓋公開市場、私募市場、永續發展、亞洲增長、解決方案及諮詢服務，以及數位業務；去年決定在這六大支柱基礎上，增加第七項支柱：數據與科技。

Tobias Pross特別點出，數據和科技在保持行業競爭力方面扮演關鍵角色，內部多項正在進行的戰略計劃與此支柱密切相關。考慮到數據和科技與整個價值鏈的高度相關性，決定將此一主題納入新的戰略支柱。作為新戰略支柱的一部分，將建立一個基於人工智慧和雲端平台，以支援核心業務並推動增長。相信通過技術擴展和廣泛協調營運模式，有助提升運作效率和靈活性。成為客戶第一指名品牌

吳家耀表示，集團對台灣市場的發展承諾始終如一、堅定不移。多年來不斷深化在地經營，持續強化在地團隊。安聯所取得的成就彰顯「以客戶為中心」的堅定承諾。安聯視客戶為長期合作夥伴，致力協助他們達成財務目標。透過這種緊密夥伴關係，與客戶攜手共創雙贏。

在零售業務方面，吳家耀表示，安聯矢志成為亞太地區首屈一指的全球零售資產管理公司。制勝策略是打造一套專注而多元化產品組合，服務各類型銀行，包括全球性、區域性、私人銀行以及第三方保險公司。精準策略能夠滿足客戶多元需求，同時鞏固安聯環球投資在主動式管理方面的領導地位。

在機構業務方面，安聯環球投資專注於私募市場、第三方保險及為亞太區主要目標客戶群提供量身打造的諮詢解決方案，藉此提升管理資產規模。堅持為每一位機構客戶提供專屬的客製化解決方案，確保夠切實滿足獨特需求，幫助客戶實現財務目標。此外正積極強化與數位通路夥伴關係。

陳彥婷表示，「創新」意味著一波波財富浪潮，AI正是當前重要的大趨勢，許多AI跨界發展與新商機正應運而生。「對企業而言，企業如何因應AI所帶來的挑戰與機遇，不僅是未來科技發展的核心驅動力，更是企業提升營運效率和創造新商業機會的關鍵；如今可看見AI在許多領域帶來龐大衝擊，而那些率先擁抱AI的企業，不只有望占據領先地位、重拾成長動能，更提供了極具吸引力的投資機會。」

談到對未來的營運期許，「我們的使命就是要成為客戶第一指名品牌。」陳彥婷表示，最大的挑戰之一，就是當市場變動、新趨勢出現時，如何提前掌握每個市場轉折點的變化，及時提供客戶相對應的投資建議與投資商品。尤其安聯投信是外商，如何運用集團優勢，快速引進國外投資資源，在應對快速轉變的投資需求中，提供解決方案給客戶。