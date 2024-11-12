快訊

宋再臨享年39歲 警在公寓查獲「2頁遺書、尼古丁原液」…離世前IG留一句話

國1南下三重路段4車連環撞 下班尖峰時刻回堵4公里

台銀蛇年銀幣售價2200元 近5年生肖系列首度漲價

中央社／ 台北12日電

今年以來貴金屬價格走揚，台灣銀行今天表示，委託中央造幣廠設計、鑄造的「乙巳蛇年彩色鍍金精鑄銀幣」，即日起發售，每枚售價新台幣2200元，為這一輪生肖系列銀幣首次漲價，漲幅約1%。

台銀今天發布新聞稿指出，台銀委託中央造幣廠設計、鑄造的「乙巳蛇年彩色鍍金精鑄銀幣」，為本輪生肖彩色鍍金系列銀幣的第6枚，限量5萬枚；由台灣土地銀行、中華郵政、華南銀行、台灣中小企業銀行、玉山銀行及瑞興銀行於11月12日同步發售，每枚售價2200元；此品項銀行不買回。

根據台銀網站，本輪生肖彩色鍍金系列銀幣，鼠、牛、虎、兔、龍年版，售價均為2180元，這次蛇年版售價2200元，為這一輪生肖系列銀幣首次漲價，漲幅約1%。

同時，台銀委託中央造幣廠鑄造台銀金鑽條塊蛇年生肖版，也於11月12日開賣，生肖版均限量5000條；金條正面標示台銀及中央造幣廠的標章及中英文名稱、重量（1台兩37.5g）、含金成色（Fine Gold999.9）及條號。

台銀表示，金鑽條塊（含生肖版）均可回售台銀，買賣價格須參考台銀全球資訊網新台幣計價黃金牌價。根據最新牌價，台銀金鑽條塊生肖版售價逾10萬元。

台銀 漲價

延伸閱讀

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1生肖「好運靠近」：更多收入湧進

2025四大生肖迎暴富 屬龍投資看俏、這類人注意「變圓滑」有利運勢

立冬補運好時機！這三生肖年底前財運飆升 事業旺到擋不住

8日凌晨36分入「立冬」4生肖注意腸胃 3招住宅開運大法

相關新聞

新新併是否已送件？ 金管會今日給答案

外界矚目新新併是否已送件？對此金管會今日出面給最新答案，台新金、新光金兩家金控的確尚未送件，至於是否能「先送後補」？銀行...

股匯雙殺 新台幣爆量重貶1.74角收32.425元

台股今天殺聲隆隆大跌近550點，美元走強下，新台幣受到拖累，新台幣兌美元今天收盤收32.425元，重貶1.74角，連2貶...

揭5大風險 金管會呼籲消費者勿購買境外地下保單

民眾因為IG等社群媒體的推薦而誤買境外保單，金管會今日再度出面提醒消費者不要購買未經主管機關核准的境外保險商品，金管會提...

四因素加持 9月中小企放款大增885億、創近十年單月新高

金管會最新統計顯示，由於9月中小企業放款一口氣大增885億，創下近十年來單月最高成長紀錄，使9月底全體國銀的中小企業放款...

迎接乙巳年 台銀生肖金條、銀幣上市

儘管川普當選美國總統之後，國際金價出現回檔，但年底依舊是黃金旺季；臺灣銀行宣布，委託中央造幣廠鑄造臺銀金鑽條塊蛇年生肖版...

台銀金鑽條塊蛇年生肖版亮相 限量5,000條

臺灣銀行委託中央造幣廠鑄造臺銀金鑽條塊蛇年生肖版於12日開賣。金條正面標示該行及中央造幣廠的標章及中英文名稱、重量(壹台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。