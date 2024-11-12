國泰世華《2025全球投資趨勢論壇》19日重磅登場 聚焦降息後市行情

2024年接近尾聲，美國總統大選結果揭曉，川普再度當選。此時，美國迎來市場期盼已久的降息，中國大陸則推出一系列強勁的救市措施，種種因素為全球經濟增添新的變數。國泰金控（2882）作為全台最大資產管理業者，繼2024年7月舉辦首屆《國泰資產管理高峰會》分享下半年趨勢展望後，國泰世華銀行將於11月19日舉行《2025全球投資趨勢論壇》，延續國泰資產管理「夠穩健，才能靈活前進」的精神，提供2025年前瞻性的投資觀點。

本次論壇特別邀請貝萊德（BlackRock）全球投資委員會主席，同時身兼貝萊德全球固定收益投資長Rick Rieder親自來台，聚焦降息下的機遇與挑戰，與國泰世華銀行首席經濟學家林啟超展開精采對談。同時，貝萊德智庫全球首席投資策略師Wei Li（李薇）也將線上跨海參與，共同為台灣投資人帶來最新投資展望。

國泰世華銀行《全球投資趨勢論壇》自舉辦以來，吸引海內外專家與投資人熱烈響應，更累計約600萬線上觀看次數。過去的論壇嘉賓包含享有投資大師美譽的的橡樹資本共同創辦人霍華．馬克斯（Howard Marks）、時任瑞信亞太區私人銀行大中華區前副主席陶冬、黑石集團首席投資策略師喬．齊德爾（Joe Zidle）、資深半導體產業評論家陸行之，以及曾任國聯準會(Fed)副主席、現擔任PIMCO全球經濟顧問克拉里達（Richard Clarida）等人，都曾受邀擔任論壇演講貴賓。

今年，國泰世華銀行特別邀請貝萊德全球投資委員會主席—Rick Rieder親自來台。Rick Rieder曾被美國媒體讚譽為債券王，並於2023年獲選晨星傑出基金經理獎，為金融界資深投資權威。此次論壇，Rick Rieder將針對降息後的資產配置策略提出見解，分析2025年全球主要經濟體的景氣動能，以及如何從多元資產角度進行投資，並與國泰世華銀行首席經濟學家林啟超展開精采對談；貝萊德智庫全球首席投資策略師Wei Li（李薇）則以「全球投資展望」為題，進行深入探討。台、美兩大資產管理業者攜手同台，深入剖析2025年投資市場的機會與風險。

國泰金控串聯集團資源與經驗，為客戶布局全方位金融解決方案。在金融市場的波動中，國泰金控秉持穩健的經營理念，將資產管理視為集團協同發展的核心，積極引導客戶透過多元資產配置應對市場變化，以實現長期穩定的收益目標。歡迎各界共同參與11月19日舉行的《2025全球投資趨勢論壇：降息下的機遇與挑戰》。論壇將於國泰世華銀行YouTube頻道及LINE官方帳號進行中英文雙語直播，完成線上報名並觀看直播及填寫問卷者，會後將獲得論壇精華摘要，還有機會抽中超商禮券。