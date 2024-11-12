壽險公會攜手台大、北榮等4家醫學中心 推動一站式理賠服務

為響應賴總統「健康台灣」願景，壽險公會12日宣布，保險理賠醫起通2.0服務上線，這項創新的便民服務現已擴展至22家醫院31個院區涵蓋台灣台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台中市、彰化市、彰化縣、南投縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣，讓民眾享有更便捷的保險服務。

響應健康台灣願景，壽險公會攜手25家保險公司打造一站式服務

此次醫起通服務升級，積極呼應了賴總統的健康台灣願景。國防部軍醫局及國軍退除役官兵輔導委員會也大力支持，協調多家國軍醫院和榮民醫院參與。壽險公會理事長陳慧遊表示，保險不僅是冷冰冰的契約，當民眾面對病痛和困難時，保險業應該在第一時間提供必要的支持和幫助，讓民眾療養時不用再為繁瑣的保險理賠流程煩惱，真正感受到保險業的關心和溫暖。

保險業使用金融科技達成普惠金融目標

近年來金融科技持續發展，壽險公會順應此趨勢，109年7月陸續與25家產壽險公司建置「保險科技運用共享平台」，利用區塊鏈技術實現「單一申請，文件互通」的目標，讓民眾在保險理賠及資料變更上能夠享受到方便快捷的一站式服務。值得一提的是，壽險公會在2024智慧城市展中，與產壽險公司及中華電信攜手合作的共享平台，榮獲「智慧城市創新應用獎」，展示了保險科技在智慧城市中的創新應用。

其中理賠聯盟鏈至今已完成超過150萬件服務，平均理賠處理天數僅3天，理賠總額超過新台幣750億元的成果。現在，全國21家壽險公司和4家產險公司已加入服務行列，保險業積極呼應金管會彭主委的普惠金融政策方針，讓更多保戶受益。

持續擴大保險理賠醫起通服務範圍，提升民眾保險服務體驗

目前，包括臺大醫院、台北榮總、國泰醫院、新光醫院、高雄榮民總醫院、國軍花蓮總醫院、雙和醫院、台北榮民總醫院新竹分院、屏東榮民總醫院、國軍高雄總醫院屏東分院在內的共22家醫院31院區已加入此一站式服務。尚有包含長庚醫院、亞東醫院、慈濟醫院在內共12家醫院已完成簽約目前正在建置系統中，這些醫院的加入，讓保險業的服務更加廣泛和深入，真正體現了提升服務質量的承諾和誠意。

壽險業兼顧永續和獲利持續累積社會信任

今天特別舉辦了醫起通2.0上線儀式，並邀請行政院卓榮泰院長、保險局王麗惠局長、衛生局黃建華局長、軍醫局陳逸鴻處長、陳郁文顧問擔任見證人。陳慧遊理事長表示，未來，保險業將繼續努力，在醫起通的基礎上，進一步實現出院即理賠的理賠金抵繳服務，落實保險業企業社會責任，讓民眾在面對醫療支出時提供即時的財務保障，做出最佳的醫療選擇，為保戶提供更全面的健康與財務保障，並持續累積社會信任，讓保險成為構建社會安全網的重要基石。