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台灣人壽TeamWalk 首家壽險加入運動數據生態系

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
台灣人壽率先壽險業加入「運動數據創新應用生態系」，楊欣枬處長（左三）與Curves運動簽署合作備忘錄。台灣人壽／提供
台灣人壽率先壽險業加入「運動數據創新應用生態系」，楊欣枬處長（左三）與Curves運動簽署合作備忘錄。台灣人壽／提供

把大家都圈進職場健康生態圈！中國信託金融控股公司子公司台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）創新TeamWalk健康管理新模式，率先壽險業攜手產官學加入「運動數據創新應用生態系」，提出外溢保單連結運動數據概念，依照運動頻率與健身成效，初估可回饋最高10%保費抵減，創新保險商業模式、引領健康管理新風潮。

台灣人壽長期推廣健康促進，榮獲多項國內外大獎的TeamWalk App，首度與行政院數位發展部、財團法人資訊工業策進會、Curves運動及宇康醫電異業結盟，建構「運動數據創新應用生態系」，成為第一家參與行政院數位發展部創新實證的壽險業者，提出外溢保單連結運動數據概念，透過62萬筆大數據，針對健康狀態、運動表現、積極度與時效性四大因素進行演算，建構運動健康綜合評估模型，為保戶打造專屬的保險方案，不僅精準掌握客戶健康狀況，若實證運動頻率及健身成效與降低保險給付成本有正向關聯，初估還可提供3-10%保費折減回饋，進一步激勵保戶持續運動，促成雙贏，擴大多元生態圈。

TeamWalk職場健康生態圈逐年擴大，台灣人壽連續三年舉辦「健康企業大賞」競賽，鼓勵跨產業員工走出健康，今年共108家企業共襄盛舉、走出120億步，健走活動並結合環境永續，台灣人壽與臺灣山林復育協會及前五名健康企業，11月於臺中市大肚山種下120棵樹苗，包含52種物種，共同為地球造林，完成「百億步種百樹」目標，現場還邀請台灣人壽業務及保戶共同體驗植樹樂趣，透過遊戲深化民眾綠色生活意識，讓健康永續、環境永續共同前行。

為促進全民健康，台灣人壽鼓勵大家下載TeamWalk App拿好康，即日起至12月31日止，新會員下載TeamWalk App並完成註冊，就有機會抽中LINE POINTS 50點。

台灣人壽保險 生態 運動

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