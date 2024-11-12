安聯投信35周年再翻新頁！目前規模近1.5兆

安聯投信堅守主動式資產管理的承諾，35年來致力提升客戶的投資體驗，目前規模近1.5兆，持續保護並增進客戶資產；過去五年來，不畏全球歷經疫情、美中貿易戰、俄烏戰爭、通膨壓力、快速升息與被動式ETF規模變大等嚴峻挑戰，資產管理規模仍能續翻新頁，業務版圖更是開枝散葉，保持永續發展。

安聯投信12日舉辦35週年記者會。包括：安聯環球投資執行長Tobias Pross、安聯環球投資亞太區行政總裁吳家耀、安聯環球投資亞太區行銷長陳怡先、安聯環球投資亞太區零售業務總監暨安聯投信董事長段嘉薇、安聯投信總經理陳彥婷，以及安聯投信投資長張惟閔，一同見證安聯投信的成長軌跡。

五年前，安聯投信規模不到5,000億元；如今，根據境外基金觀測站與投信投顧公會統計，至今年9月底，安聯投信境外、境內基金規模與全權委託業務部份，分別成長至8684.8億元、2,690億元、1438.6億元，規模逼近1.5兆元台幣，在主動管理的資產管理公司中，位居台灣資產管理公司之首。

安聯投信向來重視團隊智慧與團隊合作的力量，深信「客戶，是最重要的資產」，秉持「保護並增進客戶資產」的企業使命，期許成為客戶信賴的投資夥伴。細數安聯投信歷年的成就，安聯環球投資執行長Tobias Pross表示，關注客戶需求、開發創新產品，以及重視長期表現和風險管理，贏得台灣投資者和商業夥伴的認可，成就安聯投信過去35年的業績成長。

安聯環球投資亞太區行政總裁吳家耀表示，安聯投信如今在台灣資產管理市場上奠定領先地位，不僅標誌著安聯環球投資35年來在台灣市場耕耘有成，更象徵與客戶、合作夥伴等各方長期所建立的深厚關係。

安聯投信總經理陳彥婷道出關鍵點，成長動能就在於安聯投信始終在第一時間聆聽客戶的各種需求，秉持強大的韌性與多元發展的態度，以及「sky is the limit」（一切皆有可能）的精神，持續尋求突破，不斷推陳出新各類服務客戶的做法，並適時引進新的投資策略，來應對多變的市場，解決客戶痛點，與時俱進。