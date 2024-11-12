台銀金鑽條塊蛇年生肖版亮相 限量5,000條
臺灣銀行委託中央造幣廠鑄造臺銀金鑽條塊蛇年生肖版於12日開賣。金條正面標示該行及中央造幣廠的標章及中英文名稱、重量(壹台兩37.5 g)、含金成色(Fine Gold 999.9)及條號。
主題圖案「金蛇獻瑞」取材自台灣一級保育類動物「金絲蛇」，優雅靈動的身軀蜿蜒盤繞於象徵吉祥喜慶的錦簇繡球花團中，千迴百轉間蘊養出自信怡然之姿，呈現花開富貴、金玉滿堂、瑞氣升騰之兆，希祈蛇年時來運轉、蛇化龍飛、好運連綿。背景放射狀幻彩防偽設計，在不同轉動角度下可以看到不一樣的光影色彩變化，更加襯托出主題金蛇的模樣，也增添本金品的貴氣。
臺銀金鑽條塊(含生肖版)均可回售該行，流通性佳，買賣價格請參考該行全球資訊網新台幣計價黃金牌價，生肖版均限量5,000條。光彩亮澄、鑄工精美，是投資保值與送禮的極佳選擇。
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