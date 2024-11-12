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146萬人受影響！國泰世華「調降金融卡提款限額」 網轟：防詐有用？

聯合新聞網／ 綜合報導
領錢示意圖。圖／Ingimage
領錢示意圖。圖／Ingimage

AI竄起，詐騙手法也跟著推陳出新，國泰世華銀行在6日公告，自12月14日起，將調整非第三類存戶金融卡提款單日限額，由新台幣20萬降至15萬元，預估全台有超過146萬名存戶受到影響。

國泰世華官網公告，為保障用戶帳戶交易安全，2024年12月14日起，國泰世華銀行非第三類數位存戶使用金融卡提領台幣，每日限額由新台幣20萬降至15萬元，金融卡外幣提款（以新台幣結購外幣現鈔）每筆限額由等值新台幣20萬降至10萬元，台、外幣交易每日限額合併計算共15萬元；第三類數位存款帳戶則維持同樣額度。

國泰世華指出，若用戶有調高金融卡新台幣提款每日限額之需求，可攜帶雙證件正本與帳戶原留印鑑至各分行臨櫃辦理，惟銀行保有業務准駁權利。

公告曝光後，不少網友看到消息紛紛喊道：「領自己的錢還要看銀行臉色，果然是民主國家」、「上面無法處理詐騙猖獗，只好下令讓銀行存戶被少騙一點了，一堆擾民政策呀」、「數位部幹什麼吃的」、「問題出在政府及銀行等，尤其是會員資料的外洩，不就是你們沒保管好客戶的個資嗎？」

不過也有網友緩頰，一般人也不太會一次領15萬現金出來，因此這個方法也許真的能夠限制住車手的動作。

ATM 國泰世華 詐騙 車手

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