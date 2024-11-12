台股 ETF 受益人數首破千萬大關 海外 ETF 受益人數連二減

美國大選結果出爐，美股上演慶祝行情，台股則持續震盪，但投資人仍勇於加碼ETF。根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF受益人數來到1,001.9萬人，較上周增加2.6萬人，再創歷史新高，且是首度突破千萬人大關。高股息ETF雖然有「降息」利空，但殖利率仍有一定水準，吸引投資人擇優搶進，受益人數周增1.5萬人。債券ETF方面，美國總統大選後，長天期公債殖利率一度飆高，但隨後回穩，吸引投資人逢低買進，上周受益人數增8千人，同樣續創新高。

至於海外ETF方面，上周受益人數141.4萬人，周減1,760人，連二周減少，且投資人將眼光轉向海外科技股與REITS相關ETF，受益人數也小幅增加，相較過往偏重陸港股ETF，海外ETF近期呈現百花齊放態勢。

今年以來，台股ETF受益人數成長394.9萬人，增幅65%。高股息ETF受益人數合計708.3萬人，占整體台股ETF受益人數達71%；且高股息ETF受益人數年增330.3萬人，增幅高達86%。此前高股息ETF雖因部分配息不如預期等因素，受益人數略有下滑，但其波動相對低、且分散布局優質成分股的特性，仍受追求穩健的投資人喜愛，因此大盤回檔之際，投資人仍樂於逢低加碼。

中信投信基金經理人張圭慧表示，美國總統大選結果底定，由川普二度入主白宮，且共和黨有機會完全執政，短期不確定性因素可望消弭。且近期AI指標企業陸續公布財報，多數優於市場預期，顯示市場需求依舊熱絡，相關產業後市可期。而過往川普對台言論，雖對台股形成一定程度影響，但待消息面利空逐漸消化後，市場可望重新反應基本面。從台積電、聯發科等台灣重量級企業法說所釋出的訊息，半導體與先進製程相關股票後市仍受看好，因此半導體相關ETF、「含積量」高的市值型ETF，以及高股息ETF仍會吸引投資人加碼持有。

美債殖利率維持高檔，但仍吸引追求穩定息收的投資人持續加碼。今年以來債券ETF受益人數增加94.6萬人，增幅高達82%，穩居三類ETF之冠，其中長天期美債ETF、投資等級債ETF仍是最熱門標的。

中信美債20年（00795B）經理人張瓈尹表示，觀察近期長天期美債ETF走勢，市場在選前川普交易氣氛非常濃厚，在川普確定勝選當天不確定因素消除後，長債ETF其實是爆量收下影線，顯示低檔承接買盤強勁，短線上殖利率有利空出盡意味。同時，聯準會降息仍為現在進行式中，顯示債券利率再上揚空間有限，債券價格落底訊號逐漸浮現，空手的投資人或許可以考慮趁此機會進場布局。

其中，長天期債券利率敏感度高，此時可分批布局長天期美債ETF，於降息循環期間表現最為出色，此外，高評級公司債因有信用風險溢酬，利率較公債高，收益也優於公債。也建議投資人可適度調整資產配置，利用降息循環初期布局殖利率較高的投等債ETF，可望享有較佳的殖利率水準。