國泰產險首創「訊息智能發送系統」獨家專利 雙重保障詐騙無所遁形

隨著數位金融普及，金融詐騙手法不斷翻新，根據警政署統計，去「2023年」詐騙案件數量增加近三成，總計數量來到3.8萬件，對民眾金融安全構成嚴峻威脅。為因應這一挑戰，國泰產險在官網推出「防詐騙專區」，匯集常見詐騙手法、詐騙因應辦法等資訊，提供民眾快速認知詐騙，反擊詐騙的知識。金融詐騙的關鍵手法之一，正是真假難辨的詐騙訊息，為此，國泰產險獨家研發「訊息智能發送系統」並取得專利，系統不僅可以自動辨識收件人狀態，更會在傳送訊息時使用認證帳號，讓民眾一看就知道是來自國泰產險的官方訊息，提供更安全的金融環境。

國泰產險官方網站推出的「防詐騙專區」，分為四大部分，包括認識常見詐騙手法、如何辨識詐騙訊息、碰到詐騙怎麼辦，以及各單位服務專線。針對保險業界常見的三大詐騙手法，像是銷售境外保單、偽冒名義訊息，及假保單詐騙，提供詳細解說與防範措施，協助民眾有效辨識假冒客服、釣魚網站等詐騙行為。專區同時提供民眾如何辨別官方網站、電子郵件和LINE帳號的指引，並給出遇到詐騙時的應對建議，讓民眾能快速掌握防詐技巧與常見詐騙樣態，有效築起金融防線，保障民眾金融資安，成為反詐利器之一。

國泰產險為確保民眾接收正確訊息，不斷努力提升訊息傳遞的安全性，首創訊息智能發送系統，並成功取得專利，成為業界標竿。此項系統讓國泰產險能依據訊息內容及重要性，在簡訊、LINE訊息等多管道之間自動切換發送，無須另外設定或人工切換，確保正確的訊息能夠被民眾看見；而民眾若接收到企業傳來的簡訊或LINE訊息，最困擾的就是難以辨別來源真偽。透過LINE官方的認證機制，民眾只要看到官方認證標籤，就不用懷疑訊息發送來源，避免誤信假冒資訊。舉例來說，過去傳送投保通知時，若無法傳送簡訊，就需再次設定切換到LINE訊息通知，但訊息智能發送系統，可以多管道並進，大幅提升通知效率，而保戶只要認定綠色盾牌，就能確定是國泰產險官方發送的訊息。

國泰產險相當重視客戶體驗，致力於為民眾提供最周全的保障，今「2024年」榮獲金管會公平待客原則評核為績優業者。除了持續照顧弱勢族群、優化服務流程，更針對防詐等社會關注議題投入心力，國泰產險督導吳香妮表示：「這次推出防詐騙專區和訊息智能發送系統，就像雙重防護機制幫助民眾有效防範詐騙，避免不法人士冒用保險公司名義影響財產安全。此外，國泰產險也將持續關注詐騙手法的變化，為民眾建立更安全的金融環境。」對防詐騙資訊感興趣的民眾，不論是否為國泰產險客戶，都可前往防詐騙專區了解最新防範措施與應對建議，或加入國泰產險LINE官方帳號，方便接收即時訊息與安全提示。