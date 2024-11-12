掌握債券收益與價差機會 元大 00967B、00968B、00969B 18日起募集

殖利率上升推動債券ETF買氣增溫，為增加債息現金流規劃多元性，並突顯收益與潛在資本利得兩大債券投資主軸，元大投信推出採月配息與票息率篩選設計的元大優息美債(00967B)、元大優息投等債(00968B)，以及敏銳反映債市價差變化的元大零息超長美債(00969B)，一次涵蓋從美債到投資級債、從領息到追求價差的不同選擇，均採10元發行，11月18日至22日募集。

元大投信表示，債券的債息為發行機構約定支付，具有固定收益性質，且殖利率與價格呈現反比關係，當殖利率波段走高則價格勢必來到相對低點，增加買進吸引力。截至11月8日，美國10年期公債殖利率約來到4.3%，相對9月中的3.6%顯著上升，已接近美國啟動降息前的前高4.7%，等待進場機會的投資人，可評估把握這一波殖利率因消息面因素彈升機會，透過債券ETF進行布局。

觀察到許多投資人透過債券配息進行再投資或其他運用，這次元大投信推出低門檻10元發行，採月配息設計的元大優息美債(00967B)與元大優息投等債(00968B)，應對可能的降息循環均具有收益配置優勢，兩者標的指數並針對納入債券之票息率高低進行篩選，以最大化指數殖利率為目標進行權重調整。而針對追求債券價格潛在上漲機會的投資人，元大投信這次也推出國內首檔

元大零息超長美債(00969B)，所投資的長天期零息美債*距到期日大於25年，且在發行期間不付息，於持有到期後償還本息，存續期間較同條件附息債券長，相對一般固定配息債券ETF將更敏銳反映殖利率變化下的價格波動。元大投信提醒，未來美國是否連續降息及基準利率目標位置，仍受通膨增速、就業等經濟數據牽動，各債種均受利率風險影響，且基準利率下降不代表長天期債券殖利率必然下降，投資人進場前須謹慎評估。參與債券ETF配息時應留意配息率不代表報酬率，且各次配息率會因市場變化而可能有所不同，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。