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富邦投信董事會通過吸收合併日盛投信

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

富邦投信董事會通過吸收合併日盛投信案，富邦投信將以現金對價吸收合併日盛投信，預估每股合併對價介於新台幣46.23元至52.42元間，預估合併價金總金額介於新台幣18.03億元至20.44億。日盛投信董事會也同步通過該合併案，該案為雙方合意併購，並將於取得主管機關核准後訂定合併基準日，預計2025年完成合併。

富邦投信董事會通過，依據「金融機構合併法」、「企業併購法」、「證券投資信託事業管理規則」、「金融控股公司法」及本公司「取得或處分資產處理程序」及相關法令規定辦理，與日盛投信進行現金合併案，合併後將以富邦投信為存續公司，日盛投信為消滅公司。

富邦投信表示，將致力維護所有員工權益，同時期盼儘速整合，發揮營運綜效，待富邦投信及日盛投信雙方臨時股東會通過及主管機關核准後，規劃於2025年完成富邦投信及日盛投信合併。

富邦投信預期，雙方合併後將有助於富邦投信提升資本效率、達到成本優化，並強化銷售業務，擴大整體規模經濟與效益，提供雙方客戶更優質多元的產品與服務。富邦投信與日盛投信在產品線上具互補性，富邦投信長期積極耕耘ETF基金，發展各類主題型ETF、規劃新型態的主動型ETF，日盛投信則在主動式股權及貨幣型基金上有亮眼的表現，預期合併後將強化富邦投信市場競爭力，帶動資產規模持續成長，進而發揮投信産業合併之價值與綜效，並持續朝向「成為亞洲一流資產管理公司」的企業願景邁進。

富邦投信 新台幣

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