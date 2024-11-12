台幣雙利空重貶1.36角 收在32.251元...近三個月低點

川普勝選效應餘波盪漾，國際美元昨（11）日再度走強，加上外資出走引發台股指數盤中大跌逾200點，眾多利空衝擊下，新台幣匯率昨日重貶1.36角，收在32.251元，為近三個月低點，總成交量17.015億美元。

匯銀主管指出，美元指數昨天漲破105關卡，主要非美貨幣連環倒，新台幣匯率也重貶逾1角報收。中央銀行統計顯示，美元指數昨日上漲0.65%，非美貨幣走勢全盤皆墨，其中日圓、星元和台灣主要貿易對手國貨幣韓元單日貶幅均逾0.6%，分別為0.65%、0.64%和0.6%。

匯銀說，新台幣匯率昨天收盤雖然重貶逾1角報收，但貶幅0.42%，僅超前人民幣貶幅0.31%，在主要亞幣裡走勢仍「相對穩定」。

匯銀主管指出，國內金融市場昨天驚見一波股匯雙殺戲碼，台股盤中一度大跌逾200點，新台幣匯率最低也摔至32.3元，最多貶值1.85角，主要原因除外資出走外，主要亞幣全數溜滑梯，新台幣匯率自然也難以獨善其身。展望後市，美國經濟、通膨及就業等數據表現，將持續牽動美元與主要亞幣走勢。