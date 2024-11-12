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銀行公會：金融營業稅挹注信保 財政部回應於法不合

經濟日報／ 記者陳美君邱琮皓／台北報導
財政部。圖／聯合報系資料照
財政部。圖／聯合報系資料照

銀行公會期許〈金融業營業稅撥入準備金條款〉落日後，能將原本金融業營業稅5%中撥入特別準備金的2%，挹注中小企業信保基金；對此，相關官員表示，恐於法不合。

「金融業營業稅撥入金融特別準備金條款」將於今年底落日，財政部長莊翠雲已表態，明年金融營業稅不調降、維持5%稅率，因應此一變革，銀行公會近日急忙提出政策新建言，希望其中原本撥入金融特別準備金的2%，可挹注中小企業信保基金；據此，金融總會將於本周四（14日）召開臨時理監事會，除通過12月10日舉行會員大會補選理事與選舉新任理事長外，也會將銀行公會新增議案納入「金融建言白皮書」裡。

兩大公會政策建言概況
兩大公會政策建言概況

不過，財政部官員昨日表示，「金融業特別準備金」今年底確定落日，同時金融營業稅也確定不會調降，目前沒有新的政策決定，也就是未來特別準備金落日後，原本撥入的2%稅款會進入國庫，用於國家建設。

官員表示，依《財政紀律法》規定，金融業特別準備金不能指定撥入信保基金或專款專用，先前撥入長照基金、金融特別準備金，都在合法的範圍內，若是在中小信保基金，恐怕不是合法範圍。

金融總會每年都會廣納業界意見後提出「金融建言白皮書」供主管機關參考，原先已完成期末報告的討論，但因財政部明年不再調降金融營業稅，銀行公會近日急忙遞出最新的政策建言，希望能納入近期將公布的「金融建言白皮書」內。

除銀行公會外，壽險公會也再度闖關，提出希望能比照一般公開發行公司，保險業第2季財務報告（半年報）可採「核閱」方式，而不需再經會計師「查核簽證」的建議。

莊翠雲先前表示，銀行保險本業營業稅率5%將不調降，明年起徵收的金融營業稅將全數回歸國庫，用於國家建設，不再撥入金融業特別準備金；為此，銀行公會提出建言，希望明年起，金融營業稅率5％其中的2％可轉為挹注中小企業信保基金，此為銀行業的短期目標，長期目標仍是期待財政部能高抬貴手，讓金融營業稅得以免徵。

除銀行公會外，壽險公會本次也再度提出政策建言，內容為：保險業出具財務報告的使用及目的與一般公開發行公司相同，且該等行業屬高度監理，已與一般公開發行公司存有差異化監理，但第2季查核或核閱的報告形式與監理尚無直接必然之關聯，建議主管機關重新檢視保險業第2季財務報告採查核簽證與國際趨勢不同的必要性，進而比照一般公開發行公司第2季財務報告採核閱方式，以期符合國際趨勢及接軌國際會計準則的精神。

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