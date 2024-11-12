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六大壽險前十月獲利年增84%

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

大型壽險公司獲利持續回溫，但新台幣匯率10月貶幅落後其他主要亞幣、降低一籃子貨幣避險成效，導致部分公司避險成本較高、影響獲利表現。據統計，六大壽險10月合計賺99.9億元，逼近百億元大關，為近三個月新高；前十月獲利達2,451.8億元，較去年同期大增約84%。

六大壽險獲利比一比，富邦人壽拔頭籌，10月稅後純益57.7億元，前十月稅後純益837.2億元，較去年同期分別成長293%及88%，創歷年單月最高及歷年前十月次高紀錄。

富邦人壽指出，10月主要投資收益來源為處分國內外股票及基金資本利得、利息收入及基金配息收入。10月國內外股價指數維持高檔，富邦人壽伺機實現資本利得。債市方面，10月公債利率於美國聯準會降息後反彈，策略上保有充足流動性部位，以彈性因應美國大選後的市況變化。

國泰人壽10月稅後純益20.4億元；前十月稅後純益693.5億元，續創同期歷史次高。國泰人壽表示，10月掌握波段操作，逢高調節股票部位；另外，新台幣兌美元單月貶值1.19%，但貶幅不若其他亞幣明顯，影響一籃子貨幣操作。

南山人壽保險本業穩健，受惠於穩定的經常性收益及掌握市場實現權益證券資本利得，10月稅後純益為12.2億元，前十月獲利約383.7億元。

凱基人壽10月稅後純益11.3億元；前十月稅後純益212.6億元，年增71%。

台灣人壽10月稅後純益1.6億元，保險業務動能良好，但仍承受美元匯率波動影響認列匯兌損失；前十月稅後獲利212.3億元，年增31%。

國泰人壽 富邦人壽 新台幣

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