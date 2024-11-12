金控業前十月獲利攀峰 富邦金EPS 9.27元居冠

14家上市金控10月自結獲利昨（11）日全數公布，單月稅後純益359.5億元，月減2.2%；前十月稅後合計大賺5,369.2億元，為同期新高，並遠超越去年獲利總和3,652億元，年增47%。

「金控雙雄」富邦金控（2881）、國泰金控（2882）昨日公布最新自結獲利，兩家金控前十月都大賺逾千億元。

就10月獲利來看，富邦金達91億元，為同期新高，年增1.2倍；前十月稅後純益1,302.9億元，為歷年同期次高，年增81.3%，每股純益9.27元，逼近一個股本，蟬聯本土金控稅後純益與每股獲利王。

金控最新獲利

富邦金控指出，子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦證券10月獲利同步創歷年同期新高；台北富邦銀行、富邦證券前十月獲利續創同期新高。

其中，富邦人壽10月稅後純益57.7億元，前十月稅後純益為837.2億元，分別較去年同期成長293%及88%，為歷年10月最佳及歷年前十月次高，當月主要投資收益來源為處分國內外股票及基金資本利得、利息收入及基金配息收入。

台北富邦銀行10月稅後純益22.1億元，今年以來單月獲利皆較去年同期成長；前十月稅後純益273.1億元，年增23%，續創歷史新高。

富邦產險10月稅後純益0.5億元，反映當月依帳齡提存呆帳準備、風災及商業火險大型案件損失等影響，惟公司承保及投資表現仍維持良好動能；前十月稅後純益34.9億元。富邦證券10月稅後純益5.3億元；前十月稅後純益86.5億元，年增51%。

國泰金控10月稅後純益54.4億元；前十月稅後純益1,086.4億元，年增66.6%，每股純益7.13元，稅後純益及每股純益皆創歷史次高紀錄。子公司國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信前十月稅後純益皆改寫新高，國泰人壽累計稅後純益為歷年次高。

國泰人壽10月稅後純益20.4億元；前十月稅後純益693.5億元，創同期次高。10月獲利下滑，主因新台幣匯率單月表現比其他亞幣強，壓抑一籃子貨幣操作表現，致單月避險成本較高。

國泰世華銀行10月稅後純益29.7億元；前十月稅後純益342.2億元，年成長23%。受惠央行升息及放款動能強勁，並優化外幣存款結構，提升新台幣存款占比，有效控制資金成本，累計淨利息收入達雙位數成長。

國泰產險10月稅後純益2.4億元；前十月稅後純益創新高、達24.1億元。國泰證券10月稅後純益2.6億元；前十月稅後純益36.1億元，創新高，年增110%。國泰投信10月稅後純益2.4億元；前十月稅後純益已超越去年全年，創新高、達20.1億元，年增38%。