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陽信銀資產、淨值雙增 累計每股盈餘1.376元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

陽信銀行昨（11）日公布自結獲利，10月份單月稅前盈餘達4.85億元，截至10月底累積稅前盈餘為50.27億元，每股稅前盈餘1.376元。

在授信品質方面，10月底逾放比為0.15%、備抵呆帳覆蓋率790.43%。此外，陽信銀行總資產為7,471億元，淨值達502億元，較去年同期分別上升6.33%及12.23%，營運規模穩健成長。

陽信銀行於5日舉辦「113年度金融機構無障礙設施訪查」，邀請肢體、視覺、聽覺及心智障礙團體等身心障礙團體代表，以及主管機關等單位共同實地訪查，致力提升無障礙設施及友善服務品質。

為彰顯對金融消費者保護及公平待客原則的重視，該行將「公平待客原則推動委員會」召集人提升至獨立常務董事，並增加兩位董事為委員，委員會每年定期會議檢討，並向董事會報告，持續強化公平待客原則的落實。

陽信銀行因業務成長，誠徵具銀行企金經驗、展業實績之菁英儲備經理及企金主管，曾任分行經營者尤佳，待遇優渥。有志者可至陽信銀行官網查詢詳情。

淨值

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