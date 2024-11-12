兆豐銀高雄亞灣分行開幕

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行高雄亞灣分行昨（11）日開幕，亞灣分行為原三多分行於遷址開出，並更名亞灣分行。亞灣分行位在高雄亞洲新灣區周圍，灣區產業重心為5G（行動通訊技術）及AIoT（在IoT物聯網技術中導入AI人工智慧系統）產業，加上正在興建的高雄軟體園區第二園區開發計畫，未來可望吸引更多資訊相關產業進駐，兆豐銀期透過遷址開設亞灣分行，提供更接近客戶的金融服務業務。

兆豐銀行董事長董瑞斌與總經理黃永貞昨天南下亞灣分行主持開幕儀式，與受邀貴賓共同出席開幕剪綵。

兆豐銀指出，亞灣分行前身三多分行，從1990年成立三多辦事處開始，到1994年升格改制為分行，遷址後新址位處新舊聚落交會地段，住宅及商辦大樓建築群集，遷移據點行舍整體採用現代化視覺設計，簡潔高雅的白色櫃台搭配高質感的鈦金屬邊框，配合兆豐銀行企業識別紅紫色系列設計，打造出專業尊榮的樣貌。

亞灣分行並設有雙語化標示、友善的無障礙環境以及適合高齡者、疑似失智者洽辦金融業務的樂智友善服務區，滿足不同族群客戶辦理業務時的空間需求，遷至新址後對既有客戶的存款、外匯、貸款及理財等各項服務，均不受影響。

兆豐銀表示，亞灣分行位在高雄亞洲新灣區周圍，亞洲新灣區是水岸型的中心商業區，近年來陸續有中央政府、高雄市政府及國、內外企業投資，灣區著重在5G及AIoT產業，加上正在興建的高雄軟體園區第二園區開發計畫，未來深具潛力吸引更多資訊相關產業進駐，此投資必能促使附近的商業活動更加熱絡。兆豐銀落實ESG，響應普惠友善金融精神，以「發揮正向影響，引領永續發展」核心理念，用心服務每一位客戶。將持續提供灣區產業暨高雄地區客戶更優質、更貼心的金融服務。