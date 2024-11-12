一銀宜蘭打造藝文新體驗

歡慶第一銀行成立125周年，9日於宜蘭分行舉辦幾米裝置藝術拍照分享暨AR實境解謎遊戲，跨界創造地方藝文觀光新體驗，透過宜蘭分行《忘記親一下．時空旅行》幾米裝置藝術與AR實境解謎遊戲的虛實互動，讓民眾重新認識宜蘭分行百年古蹟建築，響應第一銀行長期推廣藝文、支持在地藝術家及環境永續議題，以多元視角探索地方文史並欣賞跨時代公共藝術之美。

《叭叭—我的胖卡第一站》是由第一銀行與聚樂邦合作推出專屬於宜蘭分行的AR實境解謎遊戲，以返鄉創業經營為主軸，民眾運用智慧型手機與網路，透過AR互動技術探索謎題，在解謎過程中認識宜蘭分行的幾米裝置藝術、街區文史魅力與新型態的城市探索，置身於遊戲角色的創業之旅，同時也瞭解當地深厚的文化底蘊，這款專屬的實境解謎遊戲開放至2025年10月31日，歡迎到第一銀行宜蘭分行免費體驗。

此外，第一銀行結合《忘記親一下．時空旅行》幾米裝置藝術，推出療癒童趣的同款主題便利貼，即日起至12月31日止，於第一銀行的宜蘭、羅東、蘇澳三家分行提供民眾臨櫃索取；年底前與宜蘭分行《忘記親一下．時空旅行》幾米裝置藝術合影，上傳至個人Facebook或Instagram，設為公開留言並標記「#一銀宜蘭分行幾米裝置藝術」，另可於宜蘭分行營業時間兌換限量拍照好禮，每人限領乙份，數量有限送完為止。

第一銀行宜蘭分行為鑽石級綠建築及縣定古蹟，透過裝置藝術及實境解謎遊戲，打造全台首家「鑽石級療癒系古蹟藝術特色分行」，展現百年嶄新形象；積極推動分行結合在地藝文與永續生活實踐的第一銀行，藉由跨世代的幾米主題裝置藝術，不僅為商圈文化增添色彩，也讓民眾親身感受藝文與科技融入生活的美好與啟發，陪伴地方共同邁向永續未來。