玉山銀跨界力挺醫療公益

玉山銀行長期致力於醫療公益活動，與中華民國醫師公會全國聯合會(醫師公會全聯會)共同推動第十屆「臺灣醫療報導獎」，並於11月9日醫師節慶祝大會進行頒獎儀式。「臺灣醫療報導獎」設立的宗旨在鼓勵國內新聞與醫療從業人員對醫藥議題詳實報導、發表議論，有效發揮正面影響力。

本屆共有27件獲獎媒體及優選徵文，期能鼓勵與感謝堅守崗位且勇敢站在第一線的醫護人員，持續發揮濟世救人的醫者情懷，增進民眾健康福祉，提升台灣醫師與醫療形象。

「臺灣醫療報導獎」從2015年開始舉辦，每年各界皆踴躍投稿，作品題材更是日益多元且觀點獨特，從中也會看到許多令人感動與溫馨的醫病故事。而透過深度採訪及專業報導，讓更多的國人可以知悉，並可以傳達對於醫護人員的醫療專業與耐心照護的感謝之意，這就是對醫界最大的鼓勵與支持。

玉山銀行總經理林隆政表示，感謝醫護人員長期貢獻專業、全心奉獻，守護全民健康，讓台灣擁有全球最佳之一的醫療體系。玉山銀行長期與醫療界共同跨域合作，持續關懷弱勢偏鄉、高齡及特殊需求患者等族群，包括今年7月與馬偕醫院組成柬埔寨義診團、與牙醫師公會一同參與偏鄉地區固定式治療椅汰換計畫、支持中醫師公會推動偏鄉巡迴醫療及醫界聯合捐血活動等，將愛與關懷傳遞到社會每個角落，共同傳遞正向且美好的力量。

玉山銀行秉持「醫師照顧民眾健康，玉山照顧醫師財富健康」的經營理念，以顧客需求為核心，致力於提供醫師客製化、便捷且高品質的完整金融服務，包括獨家與醫師公會發行聯名專屬頂級卡、首創舉辦為醫師量身打造的線上專題講座、疫情期間領先同業推出「玉山挺醫護」信貸專案以及診所專屬貸款與金流專案，協助醫師更能專注本業、服務病患。

為表達對於醫師的感謝與敬意，玉山銀行也推出慶祝醫師節活動，即日起至12月31日，以玉山醫師信用卡消費滿額即贈外幣並享醫師專屬信貸方案，期待各界持續給予台灣醫療更多支持，共同呵護我們美麗的家園。