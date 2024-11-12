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富邦併日盛投信 估斥資20億

經濟日報／ 記者陳美君崔馨方／台北報導

富邦投信董事會昨（11）日通過吸收合併日盛投信案，富邦投信將以現金對價吸收合併日盛投信，預估每股合併對價介於46.23元至52.42元間，預估合併價金總金額介於18.03億元至20.44億元間，富邦投信為存續公司。日盛投信昨天董事會也同步通過該合併案，並將於取得主管機關核准後訂定合併基準日，預計2025年完成合併。

金控法規定，一家金控旗下只能有一家投信子公司，富邦金（2881）合併日盛金後，先前曾在市場上找尋日盛金20%股權的買家，如今決定出資買下日盛投信80%的股權，取得日盛投信100%股權後，將推動旗下富邦投信與日盛投信「二合一」。

日盛投信董事長林麗珍表示，合併後所有員工權益將會依法受到保障，落實完善員工照顧，同時亦全力配合與支持後續合併的相關工作。日盛投信自1996年成立以來，不斷深耕台灣，相對多數投信業者擁有更長的在地投資經驗及投信經營資歷，以團隊合作精神不斷研析市場與產業趨勢，透過國際投顧團隊掌握全球研究資源，致力為客戶創造財富價值。

富邦投信 日盛金

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