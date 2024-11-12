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中租前十月獲利197億元 每股純益11.63元

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
中租控股發言人、策略長廖英智。 聯合報系資料照
中租控股發言人、策略長廖英智。 聯合報系資料照

中租控股（5871）昨（11）日舉行法說會，公布今年前十月稅後純益為197.6億元，已賺近200億元，年減7%，累計每股稅後純益（EPS）達11.63元。中租並揭露今年前三季整體應收帳款等信用資產總量年成長5%，相較今年原定目標10%落後，主因基於風險偏好趨於保守謹慎，因此資產成長溫和。

不過，中租表示，中國大陸提振經濟利多政策效果，及川普當選美總統未來關稅等新政對總體經濟的影響，將持續觀察，台灣將租賃業納管做法預期年底前將明朗。

中租控股昨天法說會由發言人、策略長廖英智與財務長陳文正主持。法說會公布中租控股今年前三季的合併信用資產來到8,251.88億元，年增率5%，比去年底則是增4%。其中，台灣、中國大陸及東協市場三大獲利區塊，其信用資產年增率依序為2%、4%、10%，比去年底增幅則是分別為2%、1%及9%。中租控股法說會開場即說明，因總體經濟各項變數不確定性仍高、中小企業營運面臨較多挑戰，因此資產成長幅度溫和，反映中租控股的風險偏好趨保守，但利差持續維持穩定，且成本費用率控制得宜。

不過，法說會也揭露三大區塊市場的延滯率仍未見緩和，總體延滯率仍是逐季走升，至第3季底升至3.7%，台灣、中國大陸、東協至第3季底延滯率則分別上升至2.8%、4.5%、5.1%。由於延滯率未見有效改善，因此信用減損損失金額也增加，再加上中國大陸今年的財政返還稅賦利益也減少，因此中租控股前三季累計稅後純益184億元，比去年同期衰退4.6%，但仍賺逾一個股本，累計每股稅後純益（EPS）10.83元。台灣、中國大陸、東協前三季獲利則是各年減約5%、9%、29%。

陳文正指出，中國大陸當局陸續出台多項提振經濟措施，以及降息降準，而川普將上台可能再祭高關稅等，要持續觀察對整個經濟影響，可能第4季可略看到相關效果與關稅影響程度。不過，中租在大陸的客戶較少做出口生意，因此美國高關稅相信影響不大，重點在大陸內需經濟提振效果。

廖英智則是表示，台灣金管會擬納管租賃業，聚焦在消費融資相關，企金業務非範圍內，現有金融消保法可以適用，預期年底前主管機關態度會明朗。

對中租控股來說，主要受影響包括仲信資融的銀角零卡分期，而原車融資的業務量則是已經下降很多，大約降到之前的20%左右，因此預估未來納管後不會增加太多成本。

中租

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